Stargate SG-1 : Christopher Judge a imaginé un spin-off de Teal’c inspiré de Black Panther

Teal'c, l'un des personnages les plus populaires de la série télévisée Stargate SG-1, aurait pu avoir son propre spin-off.

Tl;dr Christopher Judge a proposé un spin-off de Teal’c inspiré de Black Panther, explorant la liberté retrouvée des Jaffa.

Le projet a été soutenu par plusieurs équipes de direction chez MGM, mais n’a pas abouti.

L’acquisition de MGM par Amazon a stoppé le développement de cette série.

Un concept inspiré de Black Panther

Le projet de spin-off de Teal’c proposé par Christopher Judge visait à explorer le destin des Jaffa après leur libération du joug des Goa’uld. À la fin de Stargate: SG-1, les Jaffa obtiennent leur liberté et héritent de la technologie des Goa’uld, ce qui soulève des questions importantes. Christopher Judge a comparé ce concept à Black Panther, mettant en avant l’idée d’un peuple nouvellement libéré qui doit naviguer entre ses anciennes traditions et les possibilités offertes par des technologies avancées. Dans le pitch de Christopher Judge, il était question de la manière dont ces technologies pourraient transformer la société Jaffa, tout en posant la question fondamentale : doivent-ils aider les autres peuples ou garder ces ressources pour eux-mêmes ?

MGM a soutenu le spin-off de Teal’c

Le comédien américain Christopher Judge a révélé que son pitch a été soutenu par plusieurs équipes de direction chez MGM, la société propriétaire de la franchise Stargate. Cela montre que l’intérêt pour ce projet était réel et qu’il avait une base solide. Le script a été bien accueilli et certains des épisodes écrits par Christopher Judge abordaient des mythes fascinants, notamment la mythologie amazonienne. Ces idées auraient permis de donner une nouvelle profondeur à l’univers de Stargate, en explorant des thèmes aussi riches que la culture, la technologie et la politique au sein de la société Jaffa.

La comparaison avec Black Panther et la résonance culturelle

Le parallèle avec Black Panther n’est pas anodin. Dans les films de Marvel, le Wakanda est une nation extrêmement avancée technologiquement, mais aussi culturellement riche, tout comme les Jaffa, qui héritent de la technologie des Goa’uld. Cependant, la situation des Jaffa est encore plus complexe, car ils sont issus d’un passé d’esclavage et d’exploitation. Christopher Judge souhaitait approfondir ces tensions en montrant comment cette liberté retrouvée pourrait conduire à des dilemmes moraux et politiques, similaires à ceux rencontrés par les nations avancées dans la réalité. Le projet aurait permis de traiter des questions de pouvoir, de responsabilité et de l’impact de la technologie sur les sociétés émergentes.

Les obstacles liés à l’acquisition de MGM

Malheureusement, malgré l’enthousiasme pour le projet, l’acquisition de MGM par le géant de l’e-commerce Amazon a mis un frein à l’avancée du spin-off. Christopher Judge a laissé entendre que le changement de direction suite à cette acquisition a entraîné l’abandon de son projet. Les priorités de la nouvelle direction d’Amazon ne semblaient pas inclure la revitalisation de Stargate sous cette forme. Ce retard, voire cette annulation, est d’autant plus regrettable que le projet aurait pu apporter une nouvelle dynamique à la franchise Stargate et offrir aux abonnés d’Amazon Prime Video un contenu innovant et captivant. Les fans de Stargate espèrent toujours un renouveau de la franchise, mais pour l’instant, ce spin-off de Teal’c reste un rêve suspendu.