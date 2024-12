Star Wars : Skeleton Crew révèle un détail majeur de son grand mystère

L'équipe de Star Wars: Skeleton Crew confirme une information cruciale sur son grand mystère, mais il semblerait que l'intrigue soit encore plus complexe et profonde que ce que l'on pouvait imaginer.

Tl;dr L’épisode 5 de Star Wars: Skeleton Crew révèle l’importance d’At Attin.

At Attin est la dernière Monnaie de la vieille République, capable de produire des trésors illimités.

Le mystère de l’identité de Ja Na Nawood se rapproche de sa résolution.

De nouveaux éclairages dans Star Wars: Skeleton Crew

Dans le dernier épisode de Star Wars: Skeleton Crew, diffusé sur Disney+, les téléspectateurs ont enfin commencé à comprendre pourquoi la planète At Attin est tant convoitée. Attention, cet article contient des spoilers !

Une découverte surprenante

Dans cet épisode intitulé « Vous avez beaucoup à apprendre sur les pirates », notre équipage découvre un ancien trésor de pirate contenant les coordonnées de leur monde natal, At Attin. Cette découverte sur la planète Lanupa, où était caché le trésor du Capitaine Tak Rennod, n’a pas été une mince affaire pour les jeunes personnages et leur escorte maniant la Force. Cependant, une fois à l’intérieur, ils ont non seulement trouvé les coordonnées, mais aussi appris que leur planète natale est la dernière Monnaie de l’Ancienne République, capable de produire des trésors de manière illimitée.

Des énigmes encore à résoudre

Cette révélation répond à certaines questions et donne une nouvelle dimension à l’histoire. L’importance de l’argent des enfants a été mise en évidence dès qu’ils ont quitté la Barrière cachant At Attin. Cependant, de nombreuses questions restent en suspens. Notamment, At Attin fait partie des huit planètes connues sous le nom de « Joyaux de la République », dont trois auraient été détruites. Le rôle précis de ces planètes et les raisons pour lesquelles elles ont été épargnées par l’Empire restent à éclaircir.

Le mystère de Ja Na Nawood

Enfin, l’identité de Ja Na Nawood demeure l’un des mystères les plus intrigants de cette histoire. Bien que l’épisode se termine sur une note dramatique, avec Ja Na Nawood dégainant un sabre laser, sa véritable identité et ses motivations restent floues. Il est crucial de résoudre ce mystère pour permettre aux enfants de rentrer chez eux. Star Wars: Skeleton Crew continue de captiver son public avec ses nombreux mystères, et nous avons hâte de découvrir les prochains épisodes.