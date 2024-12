Skeleton Crew : un indispensable insoupçonné de l’univers Star Wars

Skeleton Crew est exactement ce dont nous ignorions avoir besoin dans l'univers de Star Wars : une pièce manquante qui apporte une nouvelle dimension à la saga.

Tl;dr Skeleton Crew, une nouvelle série mettant en scène des aventures spatiales de pirates.

Son indépendance par rapport à l’univers Star Wars est rafraîchissante.

Elle pourrait être le renouveau dont Star Wars a besoin.

La nouvelle série spatiale : Skeleton Crew

Skeleton Crew est arrivée sur nos écrans, apportant tout le divertissement et la fantaisie des récits d’aventure classiques. La série suit un groupe d’enfants qui découvrent un vaisseau spatial caché et se retrouvent accidentellement propulsés dans l’espace profond. Ils atterrissent dans un avant-poste obscur peuplé de pirates hauts en couleur – et l’un d’eux, le mystérieux Jod, alias Crimson Jack, est prêt à les aider… car leur étrange planète natale s’avère être le lieu légendaire d’un trésor.

Un vent de fraîcheur dans l’univers Star Wars

Skeleton Crew est une histoire autonome dans l’univers Star Wars. Elle intègre tous les éléments reconnaissables de la galaxie – droids, avant-postes obscurs, créatures amusantes, et même des récits sur les Jedi – mais elle n’est pas liée à une intrigue globale. Ce vent de fraîcheur est le bienvenu, une bouffée d’air frais inattendue.

Il faut dire que Star Wars traverse une période délicate. Les progrès sur le film Rey semblent compliqués, avec le projet porté par Daisy Ridley qui perd encore un scénariste. Face à cela, Skeleton Crew apporte un renouveau. Son développement à l’écran a été discret et sans complication, sans liens compliqués avec la saga Skywalker.

Des histoires plus petites dans la galaxie

Skeleton Crew met en évidence qu’il y a de la place pour des histoires plus petites dans la galaxie. En effet, il y a beaucoup à découvrir dans Skeleton Crew sans aucun lien avec la galaxie plus large. Il y a le mystère d’At Attin – pourquoi est-il si isolé ? Y a-t-il vraiment un trésor légendaire caché quelque part dans cette banlieue ? Tout est-il plus sinistre qu’il n’y paraît ?

Skeleton Crew s’inscrit parfaitement dans l’esprit de la saga tout en se créant son propre espace loin du drame entourant le destin de la galaxie. C’est exactement le type d’histoire dont Star Wars a besoin en ce moment.