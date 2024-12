Star Wars : Ray Park a été choisi pour jouer Darth Maul après un échec dans un film de jeu vidéo

Ray Park a été choisi pour incarner Darth Maul dans Star Wars à la suite de sa prestation décevante dans une adaptation cinématographique d'un jeu vidéo.

Ray Park : de « Mortal Kombat » à « Star Wars »

Chercher les origines de la montée en popularité d’un acteur peut parfois mener à des découvertes surprenantes. Considérez le cas de Ray Park, qui a brillé dans l’univers de « Star Wars » en tant que Darth Maul, malgré un temps d’écran limité et sans prononcer un seul mot. Sa présence physique mémorable et sa maîtrise des arts martiaux ont conquis le cœur des fans. Cependant, sa carrière a commencé de manière inattendue, sur le tournage d’un film considéré par beaucoup comme un échec.

Un début inattendu dans « Mortal Kombat: Annihilation »

En 1995, « Mortal Kombat » a ravi les fans de jeux vidéo avec son adaptation cinématographique. Cependant, sa suite, « Mortal Kombat: Annihilation », a été un échec retentissant, critiquée pour ses effets spéciaux médiocres et ses choix douteux. Pourtant, c’est sur ce plateau que Ray Park a fait ses premiers pas en tant que cascadeur. « Après ‘Mortal Kombat 2’, tout a commencé à se passer », a-t-il confié à Star Wars Insider en 2003.

De cascadeur à Jedi

Malgré un début de carrière difficile, Park a réussi à se faire remarquer. Sous le maquillage rouge et noir de Darth Maul, sa performance a contribué à faire de la bataille finale de « The Phantom Menace » une séquence légendaire. Rick McCallum, producteur de la trilogie préquelle de « Star Wars », a repéré le potentiel de Park : « Ray, avec sa combinaison d’agilité physique et de menace, c’était lui. »

Un retour très attendu

Le personnage de Darth Maul a été repris par Sam Witwer dans l’univers animé de « Star Wars », mais Ray Park a eu l’occasion de reprendre son rôle emblématique en 2018 dans « Solo: A Star Wars Story ». Et en 2020, plus de deux décennies après « The Phantom Menace », les fans ont pu apprécier une nouvelle scène de combat à l’épée laser avec Park dans le rôle de Maul. La prochaine fois que vous verrez l’une de ses performances en tant que Darth Maul, n’oubliez pas de rendre hommage à « Mortal Kombat : Annihilation ».