Star Wars : comment les Jedi parviennent-ils à bloquer les tirs de blaster ?

L'un des meilleurs usages du sabre laser est lorsqu'il est associé à la capacité d'un Jedi d'utiliser la Force pour bloquer les tirs de blaster.

Cette technique est liée à une forme de précognition via la Force.

Les Jedi les plus doués peuvent rediriger les tirs de blasters vers leurs attaquants.

Cette aptitude montre la force de la connexion d’un Jedi à la Force.

Les secrets de la défense Jedi

Si vous vous êtes déjà demandé comment les Jedi de Star Wars parviennent à dévier les tirs de blasters avec leur sabre laser, la réponse réside dans la Force. Cette capacité, bien que rarement abordée dans les films ou les séries, est en réalité liée à une forme de précognition, qui va bien au-delà de simples réflexes.

Un entraînement spécial

Cette technique est d’abord vue dans Un Nouvel Espoir, lorsque Obi-Wan Kenobi entraîne Luke Skywalker à bord du Faucon Millénaire. Luke, les yeux couverts par un casque, est invité à faire confiance à la Force pour bloquer les tirs d’un droïde d’entraînement. Montrant un certain talent, Luke parvient à bloquer plusieurs tirs, une technique que l’on retrouvera chez de nombreux Jedi à travers l’histoire de Star Wars.

Précognition et réflexes surhumains

Selon le roman canonique de Timothy Zahn, Thrawn: Alliances, la capacité des Jedi à dévier et bloquer les tirs de blaster est liée à une forme spécifique de précognition à travers la Force. Un Jedi expérimenté vit un moment de précognition de combat juste avant d’être attaqué. Il voit double – où il se trouve maintenant, et où le tir sera dans un instant. Cette précognition rapide permet aux Jedi de réagir et de répondre beaucoup plus rapidement que les êtres normaux de la galaxie. Les Jedi les plus doués peuvent même rediriger les tirs de blaster vers leurs attaquants, un mouvement qui a été présenté à plusieurs reprises à travers l’histoire de Star Wars.

La confiance en la Force

Comme lors de l’entraînement de Luke avec Obi-Wan, la capacité de bloquer et de dévier les tirs de blaster ne vient qu’en faisant confiance à la Force. Cela permet à un Jedi de voir ce qui va se passer au-delà de ce qu’ils peuvent voir avec leurs yeux seuls. Ainsi, c’est non seulement un mouvement utile en combat, mais aussi une démonstration de la force de la connexion d’un Jedi à la Force elle-même.