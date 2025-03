Star Wars Andor : de l’action et une ambiance sombre dans la nouvelle bande-annonce de la saison 2

Le nouveau trailer de la saison 2 d'Andor promet une action plus explosive et une ambiance plus sombre pour la célèbre série issue de l'univers Star Wars.

Tl;dr La saison 2 d' »Andor », très attendue, sort le 22 avril sur Disney Plus.

La nouvelle bande-annonce promet une action intense et des retours de personnages familiers.

La saison se déroulera en 12 épisodes, jusqu’aux événements de « Rogue One ».

Retour en force d' »Andor »

Il y a un mois, Disney a dévoilé la première bande-annonce de la saison 2 d’« Andor », suscitant une grande impatience pour le retour de cette série « Star Wars » tant aimée. Aujourd’hui, une nouvelle bande-annonce complète a été diffusée, et il est sûr de dire que mon excitation est à son comble.

Préparez-vous pour la bataille

La bataille ne fait que commencer. Cette nouvelle bande-annonce de la saison 2 d' »Andor » prépare un chapitre final explosif. « Andor » est sans doute l’une des meilleures séries « Star Wars » jamais réalisées (sans parler de la mieux notée), et je suis impatient de la retrouver sur mon écran lors de sa sortie sur Disney Plus le 22 avril.

Une histoire qui nous mène à « Rogue One »

Cette fois, l’histoire nous amènera jusqu’aux événements de « Rogue One ». La seconde saison se déroulera sur 12 épisodes, structurés en quatre arcs de trois épisodes chacun, qui couvrent les quatre dernières années menant au film.

Les retours tant attendus

Cassian (Diego Luna) prononce les mots « l’empire ne peut pas gagner » alors que nous voyons des images de personnages revenants tels que Saw Gerrera (Forest Whitaker), Mon Mothma (Genevieve O’Reilly), et Luthen Rael (Stellan Skarsgård), qui dit à Cassian que le plan « brûlera vivement » s’il part en flammes.

La bande-annonce comprend également le retour de Ben Mendelsohn dans son personnage de « Rogue One », le directeur Orson Callan Krennic, le droid préféré des fans K-2SO (doublé par Alan Tudyk) et Adria Arjona dans le rôle de Bix Caleen, qui semble avoir quelques scènes romantiques avec Cassian cette saison.

Selon le synopsis officiel de la nouvelle saison : « La deuxième saison verra les personnages et leurs relations s’intensifier alors que l’horizon de la guerre se rapproche et que Cassian devient un acteur clé de l’Alliance Rebelle. Tout le monde sera testé et, à mesure que les enjeux augmentent, les trahisons, les sacrifices et les conflits d’intérêts deviendront profonds. »

La première saison d' »Andor » a été saluée pour son écriture, son jeu d’acteur et sa réalisation de haut niveau, et je ne doute pas que Tony Gilroy et son équipe concluront cette histoire avec à la fois profondeur et style. Préparez-vous pour le 22 avril, sur Disney Plus, où la saison 2 d' »Andor » fera sa grande première.