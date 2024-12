Star Trek : la conception de vaisseaux spatiaux selon Gene Roddenberry

Découvrez les quatre règles incontournables de Gene Roddenberry pour la conception des vaisseaux spatiaux dans Star Trek.

Le design des vaisseaux de Star Trek : une révolution dans la fiction spatiale

Depuis sa première apparition en 1966, Star Trek a marqué les esprits avec son design de vaisseau spatial unique, le légendaire U.S.S. Enterprise. Pourtant, le style industriel et angulaire de ce vaisseau n’a pas été conçu par hasard. Il est le fruit du travail de Matt Jeffries, designer de renom, qui a suivi les directives précises de Gene Roddenberry, le créateur de Star Trek.

Un design iconique né de la collaboration entre Matt Jeffries et Gene Roddenberry

Matt Jeffries, a non seulement conçu le vaisseau Enterprise, mais également son pont, son infirmerie et d’autres détails annexes comme les phasers portatifs, les navires Klingon et l’emblème de l’Empire Klingon. Ensemble, ils ont imaginé que les moteurs de l’Enterprise étaient si puissants qu’ils devaient être éloignés du corps principal du vaisseau.

Les quatre règles de Roddenberry

Pour définir le design de tout vaisseau dans « Star Trek », Gene Roddenberry a fixé quatre règles que Jeffries devait respecter :

Les nacelles de distorsion doivent être impérativement visibles et en paire.

Les nacelles de distorsion doivent être en visibilité mutuelle à au moins 50% sur chaque côté du vaisseau.

Les deux nacelles de distorsion doivent être entièrement visibles de l’avant.

Le poste de commande doit être situé au centre supérieur du vaisseau.

Ces règles, répondant autant aux exigences techniques qu’esthétiques de la série, ont formé la structure de base de tous les vaisseaux de « Star Trek ». Elles sont devenues, au fil des ans, les conventions indéfectibles de la série, gravées dans l’imaginaire collectif de tous les fans de la saga.

Une vision respectée malgré les évolutions de la franchise

Bien que le design ait évolué avec le temps, notamment avec le remodelage de l’Enterprise en 1979 pour Star Trek: The Motion Picture, les concepteurs ont continué à suivre les directives de Gene Roddenberry. Ainsi, le vaisseau de Star Trek: The Next Generation, conçu par Andrew Probert, respecte toujours les règles de Gene Roddenberry, malgré sa forme plus douce et arrondie.

À travers ces règles, Gene Roddenberry a réussi à insuffler une vision cohérente et reconnaissable dans la conception des vaisseaux spatiaux de Star Trek. Malgré les nombreuses évolutions de la franchise, cette vision est restée intacte, témoignant de l’impact durable de cette série pionnière dans l’histoire de la science-fiction.