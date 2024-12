Squid Game saison 2 : un suspense insoutenable ouvre la voie à la saison 3

Voici comment la saison 2 de Squid Game prépare le terrain pour une troisième saison pleine d'intrigues et de rebondissements.

Tl;dr Saison 2 de « Squid Game » officiellement lancée, saison 3 prévue pour 2025.

Gi-hun termine la saison 2 en danger suite à un affrontement violent.

La saison 3 devrait voir Gi-hun affronter une découverte majeure.

Le jeu continue : « Squid Game » revient avec une nouvelle saison

Accrochez-vous, la deuxième saison de « Squid Game », la série Netflix tant applaudie et incroyablement populaire, est désormais officielle. Son créateur, Hwang Dong-hyuk, a révélé que la troisième saison sortirait en 2025. Alors, que pouvons-nous attendre suite à l’épilogue de la saison 2, « Ami ou ennemi », et cette finale à couper le souffle ?

Retour sur une fin de saison époustouflante

Au commencement de la saison 2, nous retrouvons le gagnant des jeux de la saison 1, Seong Gi-hun, qui reste en Corée du Sud malgré les conseils du Front Man, Hwang In-ho, de se réfugier en Amérique. Gi-hun passe les deux années suivantes à tenter de démasquer le Front Man et de mettre fin aux jeux. Malgré un plan raté, il a un avantage : il a déjà participé à cette épreuve.

Comme dans la saison 1, les 456 participants se disputent la somme colossale à gagner. Mais Gi-hun parvient à rallier un petit groupe fidèle pour se rebeller contre les gardes et le Front Man. Leur mission se termine cependant en catastrophe. Quel est donc le sort de Gi-hun et comment cela prépare-t-il la troisième saison ?

Un danger imminent pour Gi-hun

À la fin de la saison 2, une bataille féroce éclate entre les factions « X » et « O », la première souhaitant quitter le jeu et la seconde, y rester jusqu’à la fin. Ils se battent à mort, sachant que la réduction du nombre de participants augmente la cagnotte. Gi-hun et ses alliés se cachent et attendent que les gardes interviennent. Mais un de ses « alliés » se révèle être In-ho, aussi connu sous le nom de Front Man.

Une révélation majeure attend Gi-hun dans la saison 3

Il est probable que Gi-hun découvre l’identité réelle du Front Man. Cette révélation pourrait changer la donne dans la saison 3. Gi-hun pourrait également être confronté à d’autres épreuves, comme la perte de ses alliés. L’attention se porte aussi sur le frère d’In-ho, Hwang Jun-ho, un détective qui tente de localiser les jeux. Une chose est sûre : Gi-hun ne reviendra pas comme simple participant pour une troisième fois.

La deuxième saison de « Squid Game » est actuellement disponible sur Netflix.