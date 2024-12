Deux grands films de Christopher Nolan arrivent sur Netflix

La plateforme de streaming Netflix accueille deux classiques du cinéma en 2025 avec Interstellar et Inception de Christopher Nolan

Tl;dr Netflix accueillera de grands blockbusters en janvier 2025.

Les films de Christopher Nolan, Inception et Interstellar, seront disponibles dès le 1er janvier.

De nombreux autres titres seront également ajoutés tout au long du mois.

Netflix : un début d’année sous le signe des blockbusters

Netflix, le géant du streaming, démarre l’année 2025 en fanfare en annonçant l’arrivée de nombreux blockbusters dans son catalogue. Ces nouveautés, révélées dans la dernière édition de sa newsletter, devraient ravir les amateurs de films et de séries.

Les films de Christopher Nolan à l’honneur

Le réalisateur de Oppenheimer et The Dark Knight, Christopher Nolan, est bien connu pour ses succès retentissants. Deux de ses films les plus populaires, Inception et Interstellar, rejoindront le catalogue Netflix dès le 1ᵉʳ janvier. Ces deux films ont marqué le cinéma de ces deux dernières décennies et ont une base de fans conséquente.

De nouvelles arrivées tout au long du mois

Mais ce n’est pas tout. Ces deux films ne sont que la pointe de l’iceberg. En effet, tout au long du mois de janvier, Netflix enrichira son offre avec l’arrivée de nombreux autres titres. Le 1er janvier sera particulièrement riche, avec notamment l’ajout des films Hotel Transylvania, Meet the Parents, I Know What You Did Last Summer, 13 Going on 30, les trois films Rush Hour, les films en live-action Scooby-Doo, et la trilogie Spider-Man de Sam Raimi.

Netflix continue donc d’élargir son offre pour satisfaire les goûts de tous ses abonnés. L’année 2025 démarre donc sous les meilleurs auspices pour le leader du streaming.