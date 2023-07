Spotify augmente le tarif de ses offres Premium. Les abonnés français recevront bientôt un email.

Écouter ses chansons préférées sans être interrompu par la publicité va vous coûter un peu plus cher. Tout du moins si vous êtes abonné(e) à Spotify. Le service a en effet annoncé une augmentation de tous les prix de ses offres Premium. Aux États-Unis, cela signifie que l’abonnement Premium Single passe de 10 à 11 $ par mois.

Il s’agit cependant de la première augmentation depuis le lancement Spotify, il y a plus de dix ans. Les offres Premium Family et Student prennent, elles aussi, un dollar, proposées désormais à 17 et 6 $ par mois, respectivement. Premium Duo, de son côté, voit son tarif grimper à 15 $ (contre 13 auparavant). En France, la formule individuelle coûtera désormais 10,99 € au lieu de 9,99 €, l’offre Familiale 17,99 € (contre 15,99 €) et l’offre Duo 14,99 € contre 12,99 €. Enfin, la formule pour les étudiants passe de 4,99 € à 5,99 €.

Cette décision fait suite à des initiatives similaires initiées par les concurrents, avec Apple Music, Amazon Music et YouTube Music qui ont tous augmenté les prix de leurs offres sans publicité à 11 $ l’année passée. En octobre dernier, le PDG de Spotify, Daniel Ek, semblait se réjouir de ces augmentations tarifaires : “Lorsque nos concurrents augmentent leurs prix, c’est vraiment une bonne chose pour nous.” À cette époque, Daniel Ek expliquait qu’il aimerait faire payer davantage pour les abonnements, notamment aux États-Unis, et il espérait pouvoir le faire en 2023.

Les abonnés français recevront bientôt un email

C’est désormais chose faite. Ceci étant dit, les utilisateurs continuent de s’abonner à la plateforme, avec un service qui a comptabilisé plus de 5 millions d’utilisateurs dans le monde durant le premier trimestre 2023. Un supplément de 12 $ par an et par utilisateur ne devrait pas avoir tant d’impact que cela. Ces nouveaux tarifs sont en cours de déploiement dans d’autres pays du monde, des États-Unis au Royaume-Uni, en passant par la Thaïlande. Spotify explique qu’il contactera les utilisateurs par email pour leur indiquer de combien et quand leur facture augmentera, cela devrait être fait dans les deux mois à venir.