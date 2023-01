SoundHound, société spécialisée dans l'IA vocale, aurait licencié la moitié de ses salariés. La faute, selon son PDG, aux conditions macroéconomiques actuelles.

SoundHound, entreprise qui voulait autrefois concurrencer la domination d’Amazon et Google sur le marché de l’intelligence artificielle vocale, aurait licencié la moitié de sa masse salariale. Selon Gizmodo, la société s’est séparée d’environ 200 de ses employés la semaine dernière dans le cadre d’une vaste restructuration. Si l’information est avérée, ce licenciement de masse marquerait la seconde réduction de personnel entreprise en moins d’un an. En novembre, la société avait licencié 10 % de ses salariés. Avant la première vague, SoundHound embauchait environ 450 personnes.

SoundHound, société spécialisée dans l’IA vocale, aurait licencié la moitié de ses salariés

Trois anciens employés ont évoqué à Gizmodo les “lamentables” indemnités de licenciement dépendant des levées de fonds de l’entreprise. Ils affirment que le package ne comprenait pas d’assurance santé et seulement deux semaines d’indemnités de licenciement. SoundHound était devenue une entreprise publique via une société d’acquisition spécialisée au début de l’année 2022. Selon les données de CrunchBase, elle aurait levé plus de 300 millions de dollars à ce jour. Parmi les clients de SoundHound, on retrouve Pandora, Mercedes-Benz et Snap.

La faute, selon son PDG, aux conditions macroéconomiques actuelles

Dans un email obtenu par Gizmodo, le PDG et cofondateur de SoundHound, Keyvan Mohajer, impute ces licenciements aux conditions macroéconomiques actuelles. “Lorsque nous avons initié l’opération d’introduction en bourse au début de l’année 2021, des sociétés hautement technologiques comme SoundHound avaient toutes les faveurs de la communauté des investisseurs. Des sociétés qui pouvaient avoir une croissance élevée malgré des coûts élevés étaient perçues comme les moteurs d’une économie d’avenir”, écrivait-il. “Cependant, suite aux conditions économiques très changeantes, y compris avec les taux d’intérêt élevés, l’inflation qui ne cesse de croître et la crainte de la récession, les entreprises comme la nôtre sont devenues bien moins désirables.” Keyvan Mohajer ajoutait que les investisseurs “s’inquiétaient” que SoundHound n’avaient pas “le cœur à se séparer de ses employés”.

Ces derniers mois, les vagues de licenciement sont devenues monnaie courante chez les sociétés de la tech. Au début du mois de novembre, Meta, la société mère de Facebook, licenciait environ 13 % de sa masse salariale, faisant perdre leur emploi à plus de 11 000 personnes. Plus récemment, Amazon a étendu ses licenciements pour concerner plus de 18 000 employés.