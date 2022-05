Sorare : la carte unique de Kylian Mbappé vendue plus de 400 000 €

La carte unique Sorare de Kylian Mbappé vendue plus de 400 000 €. Un nouveau joli coup pour une startup qui n'en finit plus de faire parler d'elle.

Dans le monde des NFT, de nombreux projets sont pour le moins controversés. Certains sont de vraies arnaques, d’autres, par contre, sont bien plus intéressants. Sorare, par exemple, met tout le monde d’accord, avec son fantasy football propulsé par les NFT. Une croissance fulgurante, des records qui pleuvent. Aujourd’hui, c’est Kylian Mbappé qui fait parler de lui.

Il y a quelques semaines seulement, la startup enregistrait un joli record avec la vente du NFT d’Erling Haaland, vendu pour 265 ETH, un peu plus de 613 000 € à ce moment-là. Aujourd’hui, c’est la carte unique de la saison 2021/2022 de Kylian Mbappé qui s’est envolée.

Point de record pour l’attaquant français, avec une vente aux enchères qui a eu lieu directement sur Sorare, mais qui n’a pas été très disputée. Le joueur faisait même un teaser de l’opération sur son compte Instagram il y a quelques jours, au tout début de la vente. Comme souvent, tout s’est accéléré dans la dernière ligne droite, avec des prix qui se sont envolés jusqu’à atteindre 154 ETH, soit environ 416 000 €. C’est le manager “TeamBambi” qui a remporté la mise et qui pourra donc profiter de Kylian Mbappé dans son équipe.

Un nouveau joli coup pour une startup qui n’en finit plus de faire parler d’elle

Pour Sorare, ce n’est qu’un fait divers parmi d’autres, un record de plus pour la startup qui vise toujours plus haut, toujours plus loin. Les équipes de Nicolas Julia ont tout récemment signé une nouvelle ligue majeure, la MLS. Et deux sports US rejoindront la plate-forme avant la fin de cette année 2022. Jusqu’où ira donc Sorare ? C’est la question que se posent de nombreux analystes du marché des crypto et des NFT. Et l’on souhaite tout le bien à cette jolie pépite française !