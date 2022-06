Sorare enrôle Kylian Mbappé comme ambassadeur et investisseur

Kylian Mbappé investit dans Sorare, la start-up française valorisée à 4,3 milliards de dollars.

Spécialisée dans la fantasy football s’appuyant sur les NFT et la blockchain Ethereum, Sorare revendique 1,8 million d’utilisateurs dans le monde et attire de nombreux investisseurs. Après avoir réalisé une levée de fonds de 680 millions de dollars, la plus grosse de l’histoire de la French Tech, la société fondée par Nicolas Julia et Adrien Montfort va désormais pouvoir compter sur l’image et l’aide financière de Kylian Mbappé, dont la carte unique a été achetée environ 416.000 euros en mai dernier, pour atteindre de nouveaux sommets alors que la concurrence commence fortement à s’installer (Fantastec SWAP ou Ultimate Champions).

“Kylian Mbappé s’est engagé à conquérir le monde et à devenir le plus grand de tous les temps. Il s’est engagé à montrer que le meilleur des meilleurs peut venir de France. Nous poursuivons les mêmes objectifs. L’attaquant du Paris Saint-Germain devient notre ambassadeur exclusif et à long terme, ainsi qu’un investisseur majeur. Ensemble, nous allons faire découvrir la fantasy football à des millions de joueurs. Il va accélérer notre mission d’unir les fans de sport à travers le monde autour d’une expérience de jeu d’un nouveau genre. Kylian Mbappé est plus qu’un joueur de football. C’est une icône mondiale qui porte des valeurs fortes sur et en dehors du terrain. Ensemble, nous aiderons des groupes défavorisés à créer leur entreprise et à se familiariser avec le Web 3.0. Nous proposerons des formations, des conférences et un diplôme spécial pour l’association caritative Inspired by KM (IBKM)“, a déclaré Nicolas Julia, co-créateur de Sorare.

Les ambassadeurs de Sorare

Kylian Mbappé (PSG/Équipe de France)

Antoine Griezmann (Atlético de Madrid/Équipe de France)

Gerard Piqué (FC Barcelone/Équipe d’Espagne)

Rio Ferdinand

André Schürrle