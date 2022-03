Sorare : Comment bien débuter en 2022 ?

Sorare vient de passer les 100.000 utilisateurs possédant au minimum une carte. Un peu perdu avant de vous lancer dans l’aventure ? On vous aide à faire vos premiers pas sur le phénomène français.

Avant toute chose, nous tenons à vous rappeler que Sorare est un jeu d’argent et d’investissement, et que comme tout jeu d’argent, il peut être addictif. N’investissez sur Sorare que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.

Sorare c’est quoi ?

Sorare est ce qu’on appelle un jeu de Fantasy Football. C’est-à-dire qu’il s’appuie sur les performances réelles de vos joueurs préférés. Il s’appuie sur l’Ethereum, et le prix des cartes (qui sont des NFT, donc des biens numériques uniques) des différents joueurs disponibles dépend donc des variations de cette cryptomonnaie.

Le principe : Vous alignez 5 joueurs (un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et un extra qui peut être défenseur, milieu ou attaquant), et devez faire la meilleure performance possible en fonction des datas enregistrées par Opta, leader de la data dans le monde du football.

Sorare couvre actuellement 227 clubs, et 10 ligues complètes : la MLS (USA), la JLeague (Japon), la KLeague (Corée du Sud), la Jupiler (Belgique), l’Eredivisie (Pays-Bas), l’Austrian Bundesliga (Autriche), la Super Toto Super League (Turquie), la Russian Premier League (Russie), la Bundesliga (Allemagne) et la Liga (Espagne). Pour montrer l’évolution de Sorare, en février 2021 seuls 5 de ces championnats étaient intégralement sous licence.

Chaque joueur de ces clubs licenciés possède plusieurs raretés de cartes chaque saison :

1000 cartes limited (jaune)

100 cartes rare (rouge)

10 cartes super rare (bleue)

1 carte unique (noire)

1111 cartes de Kyllian Mbappé sortent donc chaque saison. Vous vous en doutez, les cartes limited coûtent moins cher que la carte unique.

Ces cartes sont alignables dans différentes divisions que nous vous présenterons plus bas.

Inscription Sorare

Avant toute chose, parlons de votre inscription. Nous vous recommandons fortement de passer par un lien de parrainage. En effet, en étant parrainé, vous obtenez une carte limited après vos 5 premières enchères remportées. Une carte gratuite donc. Voici le nôtre : sorare.com/r/starwaker

Lors de votre inscription, il vous sera demandé votre club préféré. Choisissez bien ! En effet, vous allez obtenir quelques cartes communes (non vendables) de ce club. Ces cartes communes peuvent vous permettre de gagner des cartes limited (donc vendable). Meilleures vos cartes communes seront, plus vos chances d’aller chercher un top 3 dans la division commune seront grandes.

De plus, votre gardien commun pourra vous permettre de jouer les divisions rares, il a donc tout son importance, et les meilleurs gardiens sont donc à privilégier.

Pensez à aligner vos cartes communes à chaque GW dans la partie « Common ». Il y a 100% de récompenses, et bien que seuls les 3 premiers de la division prendront une carte vendable, améliorer votre équipe common c’est progresser vers des récompenses gratuites.

Une fois le tutoriel passé, il vous faudra vous lancer dans vos premières enchères afin de constituer votre première équipe.

Si nous pouvons vous donner un nouveau conseil : Établissez votre stratégie avant d’acheter ! Il faut avant de vous lancer, déterminez le budget que vous êtes prêt à investir (et à perdre on vous le rappelle), et vos attentes.

De la stratégie ?

Oui, il existe une part de stratégie importante sur Sorare.

Vous allez devoir choisir les joueurs que vous alignerez dans l’une des nombreuses divisions accessibles.

En limited (cartes en 1000 exemplaires), il existe 6 divisions :

La Champion Europe : Seuls les joueurs des 5 plus gros championnats peuvent être alignés ici (Bundesliga, Liga, Calcio, Ligue 1 et Premier League) La Challenger Europe : Tous les autres championnats européens peuvent être alignés dans cette division, ainsi que la 2ème division anglaise L’Asia : La Jleague, la Kleague, et les joueurs transférés en Chine sont alignables L’America : Tous les championnats sur le continent américain (qu’ils soient en Amérique du Sud, Amérique centrale ou Amérique du Nord) sont jouables ici La u23 : Seuls les joueurs ayant 23 ans ou moins au 1er juillet 2021 peuvent être inscrits dans une équipe La Global All Star : Aucune restriction, tous les joueurs sont alignables, et peuvent être mélangés.

La division la plus accessible reste la Global All Star. Le nombre de récompense est le plus important ici, le scoring demandé généralement plus faible, et vous pouvez mixer avec des joueurs de chaque division.

Il peut y avoir d’autres divisions ouvertes : la weekly, qui va être être accessible avec des critères très précis. En mars par exemple, Sorare a annoncé la mise en place de weekly où le L5 (la moyenne des 5 derniers matchs) est inférieur à 50 (voire 45 et 40 pour certaines GW).

La composition de votre équipe

On vous le rappelle, vous devez aligner 1 gardien, 1 défenseur, 1 milieu, 1 attaquant et 1 extra pouvant être défenseur, milieu ou attaquant.

Les attaquants ont généralement besoin d’être décisifs (donc de marquer, de faire une passe décisive ou d’obtenir un penalty pour faire simple), alors que les défenseurs et milieux vont obtenir un scoring en fonction de leurs statistiques générales, comme les passes, les duels, les tacles, les interceptions. Les défenseurs et milieux ont donc tendance à avoir un scoring plus stable que les attaquants.

En plus de cette composition, l’équipe contre laquelle jouent vos joueurs à son importance. Forcément, quand vos joueurs jouent contre le dernier du championnat, le scoring peut être plus important.

Pas encore assez de stratégie ? Ajoutons-en !

Vous allez devoir déterminer qui sera votre capitaine, et donc vous apportera un bonus de 20% sur son scoring.

On vous laisse travailler sur la construction de votre première équipe, on se retrouve rapidement pour évoquer des pistes d’optimisation de votre compte Sorare. En attendant, vous pouvez gagner des récompenses, certaines gratuitement, on vous a fait un récapitulatif ici.

Article rédigé par @62NiVeK62