Sorare annonce une collaboration pluriannuelle avec Zinédine Zidane

Zinédine Zidane devient ambassadeur de Sorare, une plateforme blockchain de fantasy football avec des cartes numériques uniques à collectionner.

De manière symbolique, l’annonce du recrutement de Zinédine Zidane comme ambassadeur de Sorare est intervenue ce mardi 12 juillet, soit 24 ans après la victoire de l’Équipe de France contre la Seleção de Ronaldo à la Coupe du Monde 1998. Une collection de cartes NFT à collectionner à l’effigie de Zinédine Zidane sera bientôt lancée pour l’occasion.

We're proud to enter a multi-year partnership with football legend Zinedine Zidane to celebrate his career! 🤝 To mark this new partnership, we’re launching one of our most iconic Legend cards to date: Zizou’s '98 France national team cards. 🇫🇷🏆#OwnYourGame pic.twitter.com/l5sE49prww — Sorare (@Sorare) July 12, 2022

“J’ai grandi en regardant Zidane remporter la Coupe du monde pour la France en 1998. Ce partenariat avec l’un des plus grands footballeurs du monde est un rêve devenu réalité pour nous, s’enthousiasme Nicolas Julia. Notre mission est de connecter et engager davantage les fans avec le beau jeu et Zidane partage cette vision“, déclare Nicolas Julia, co-créateur de Sorare.

Sorare continue son ascension

Zizou rejoint d’autres cadors du football tricolore comme Kylian Mbappé et Antoine Griezmann dans l’aventure Sorare. Start-up phare de la French Tech, elle est désormais valorisée à quatre milliards d’euros et revendique près de deux millions de joueurs à travers le monde sans avoir réalisé de publicité jusqu’ici. La mission principale de Sorare est de compter sur l’apport des partenariats avec des joueurs, des clubs et des sélections nationales pour attirer la curiosité des fans. Après le football, Sorare va s’attaquer à la Major League Baseball (MLB), une organisation sportive nord-américaine regroupant la Ligue nationale et la Ligue américaine.