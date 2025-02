Sony rend son PlayStation VR2 plus abordable avec une réduction de 150 euros

Le PlayStation VR2 voit son prix diminué pour attirer de nouveaux utilisateurs dans l’univers de la réalité virtuelle.

Tl;dr Sony réduit le prix du PlayStation VR2.

En plus du nouveau prix, un nouveau pack avec Horizon: Call of the Mountain est annoncé.

Malgré un démarrage prometteur, les ventes du PlayStation VR2 ont ralenti, en grande partie à cause du manque de jeux exclusifs et de la concurrence des autres casques VR.

Un prix plus accessible pour le PlayStation VR2

À partir de mars 2025, le PlayStation VR2 sera vendu au prix de 449,99 euros, contre 599,99 euros auparavant. Cette réduction de 150 euros inclut le casque, les contrôleurs et un casque audio stéréo. Sony espère ainsi relancer l’intérêt des joueurs pour son dispositif de réalité virtuelle, qui peine à séduire le grand public malgré ses performances avancées. Cette baisse de prix pourrait aussi être une réponse à la concurrence, notamment celle du Meta Quest, qui domine actuellement le marché. En proposant un tarif plus attractif, Sony tente de rendre son casque plus compétitif face aux alternatives disponibles sur PC et consoles.

Un nouveau pack avec Horizon: Call of the Mountain

En plus de la réduction, Sony proposera un bundle au même prix de 449,99 euros, incluant Horizon: Call of the Mountain. Ce titre phare du PS VR2 met en avant les capacités immersives du casque et représente un argument de vente majeur. Avec cette offre, Sony cherche à attirer de nouveaux joueurs en leur offrant une expérience complète dès l’achat. L’ajout d’un jeu exclusif dès le départ pourrait convaincre les sceptiques et encourager davantage d’achats impulsifs. Ce pack s’inscrit dans une stratégie plus large visant à redynamiser l’intérêt autour du PS VR2, notamment en enrichissant son catalogue de contenus attractifs.

Une mise à jour pour améliorer le suivi des mains

Sony a récemment mis à jour son casque pour inclure un suivi des mains à faible latence. Grâce aux caméras intégrées du PS VR2, cette technologie promet une reconnaissance des mouvements plus fluide et précise. Cette amélioration pourrait ouvrir la voie à de nouveaux jeux exploitant pleinement ces capacités, renforçant ainsi l’attrait du casque auprès des développeurs et des joueurs. Une meilleure détection des gestes permettrait d’enrichir l’expérience immersive, en facilitant les interactions sans manette. Cela pourrait également favoriser l’émergence d’applications en dehors du jeu vidéo, comme des expériences éducatives ou des outils de création virtuelle.

Des débuts prometteurs, mais des ventes décevantes

Malgré un lancement réussi avec près de 600.000 unités vendues en six semaines, les ventes du PS VR2 ont ralenti. Sony a même suspendu la production un an après sa sortie, faute de demande suffisante. Ce manque d’engouement s’explique en grande partie par le nombre limité de jeux exclusifs, la plupart des titres étant déjà disponibles sur PC ou sur les casques concurrents comme le Meta Quest. L’absence d’un écosystème riche et varié a freiné l’adoption du casque par le grand public, qui attend plus de contenu avant d’investir. Si Sony veut relancer la dynamique du PS VR2, il devra non seulement proposer des baisses de prix, mais aussi enrichir son catalogue avec des exclusivités marquantes.