Horizon : Call of the Mountain, l’histoire de l’aventure VR se précise

Guerrilla Games accueille les fans de la réalité virtuelle dans la communauté Horizon avec Call of the Mountain.

Dans Horizon : Call of the Mountain, les joueurs se mettent dans la peau et les gants de Ryas, un ancien guerrier des Carjas de l’Ombre en quête de rédemption. Hanté par un passé difficile et envoyé en éclaireur pour une tâche dangereuse, il s’est vu offrir la liberté en échange d’une enquête sur une nouvelle menace pour “la cité du soleil”. Maître dans l’art de l’escalade et du tir à l’arc, Ryas devra utiliser toutes ses compétences pour survivre à son périlleux voyage dans le but d’obtenir des réponses.

Une bande-annonce pour Horizon : Call of the Mountain

De nouveaux et d’anciens personnages de la licence Horizon, dont Aloy elle-même, croiseront le chemin de Ryas pour l’aider dans sa quête visant à découvrir la fameuse menace secrète. Il est vital pour Ryas d’être équipé pour faire face à toutes les situations, et tout au long d’Horizon Call of the Mountain, les joueurs découvriront des armes et des outils qu’ils devront maîtriser pour résister aux puissantes machines qu’ils rencontreront sur leur chemin.

Pour découvrir Horizon : Call of the Mountain, la PS5 et le PlayStation VR2 sont exclusivement requis. Dans l’immédiat, les joueurs peuvent précommander le bundle PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain ou le jeu standalone via le PlayStation Store. La sortie est prévue pour le 22 février 2023.