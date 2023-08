Sony et d'autres labels de musique attaquent Internet Archive en justice pour avoir numérisé d'anciens enregistrements. Les temps sont durs pour The Internet Archive.

The Internet Archive fait face à un énième procès à cause de l’un de ses projets de conservation. Sony Music Entertainment, Universal Music Group et un certain nombre d’autres labels musicaux ont déposé plainte à l’encontre de l’organisation à but non lucratif, l’accusant de violation de copyright pour avoir numérisé, “délibérément téléchargé, distribué et transmis numériquement” des enregistrements datant d’avant 1972. Plus précisément, ces maisons de disque attaquent The Internet Archive pour le Great 78 Project, qui tente de préserver la musique enregistrée sur des disques 78 tours.

Ces labels qualifient l’initiative de The Internet Archive d”infraction flagrante”, impliquant la musique d’artistes comme Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Miles Davis et Louis Armstrong. Ils listent aussi plusieurs exemples d'”enregistrements cultes” disponibles via le Great 78 Project, comme White Christmas, Sing, Sing, Sing et The Christmas Song.

Ces entreprises affirment que les chansons ainsi préservées via le site de ce projet sont déjà disponibles sur les services de streaming et autres, elles ne courent donc “aucun risque d’être perdues, oubliées ou détruites”. Mais l’organisation explique sur la page de son projet qu’il y a “tout de même une valeur de recherche dans les artéfacts et des preuves de l’utilisation des disques et enregistrements de 78 tours souvent rares.”

Les plaignants ne sont évidemment pas d’accord, écrivant dans leur plainte que les activités de The Internet Archive “vont bien plus loin” que les intentions limitées de préservation et de recherche. “The Internet Archive cherche sans la moindre honte à fournir un accès gratuit et illimité à la musique pour tout un chacun, sans la moindre considération de droit d’auteur”, ajoutent-ils. Les labels demandent des dommages-intérêts à auteur de 150 000 $ pour chaque enregistrement protégé. Au total, cela représenterait pas moins de 372 millions de dollars, selon Bloomberg.

The Internet Archive est aussi attaqué en justice par des éditeurs américains menés par Hachette Book Group pour son projet National Emergency Library. L’organisation avait proposé des scans de livres via son programme au plus fort de la pandémie, une action que les éditeurs qualifient de “violation de masse délibérée du droit d’auteur”. Un juge fédéral avait statué contre The Internet Archive dans cette affaire, mais l’organisation veut faire appel de cette décision.