Sony annonce avoir vendu 600 000 casque PS VR 2 en seulement six semaines

Apparemment, le casque de réalité virtuelle PlayStation VR2 se vend bien mieux que son prédécesseur dans les premières semaines après son lancement. Durant une présentation, Sony a révélé avoir vendu près de 600 000 unités de PS VR2 pendant les six premières semaines de commercialisation. Ceci représente environ 8 % de plus que les ventes de PS VR première génération sur la même durée. Comme PushSquare le précise, ce chiffre ne couvre que les ventes jusqu’au début du mois d’avril. Il devrait aujourd’hui être bien plus élevé, d’autant plus que le casque est désormais disponible chez les revendeurs tiers après deux mois d’exclusivité sur le site de Sony.

En plus de pouvoir se targuer d’un lancement réussi du PS VR2, Sony a aussi partagé quelques informations quant à ses futurs projets. Apparemment, l’entreprise voudrait injecter encore davantage d’argent dans le développement de nouvelles licences pour la PlayStation sur les prochaines années. D’ici à l’année fiscale 2025, elle vise une répartition à part égale des investissements de PlayStation Studios entre les anciennes et les nouvelles licences. Selon le graphique présenté, ces dernières années, la société s’est concentrée sur des licences bien connues pour la console, comme God of War et Horizon. En 2019, par exemple, elle n’avait investi que 20 % dans le développement de nouvelles franchises. Pour l’année fiscale 2023, elle reste engagée sur les licences actuelles, mais de manière moins importante : 40 % des investissements de PlayStation Studios iront à de toutes nouvelles licences.

Les prévisions sont très bonnes pour les années à venir

Autre secteur dans lequel Sony compte injecter davantage d’argent, celui des jeux en live service comme Destiny 2 et MLB: The Show. D’ici à l’année fiscale 2025, l’entreprise s’attend à ce que 60 % de ses investissements PS5 aillent aux live services et 40 % aux jeux traditionnels. De plus, la société s’attend à ce que les ventes d’extensions et autres contenus téléchargeables progressent encore. Sony a aussi révélé s’attendre à ce que la PS5 surpasse la PS4 sur tous les chiffres importants très bientôt. Le géant japonais pense que la PS5 peut avoir davantage d’utilisateurs actifs mensuels qui jouent plus longtemps sur cette console d’ici à janvier 2024. À noter, Sony a vendu plus de PS5 que ses prévisions pour l’année fiscale 2022 après avoir résolu ses problèmes d’approvisionnement.