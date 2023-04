Sony a vendu plus de 38,4 millions de PS5 après une année record. Le géant japonais signe encore un exercice financier record, et l'année prochaine devrait être meilleure encore.

Maintenant que les pénuries sont derrière nous, Sony continue d’enregistrer une forte demande pour sa console PS5. Et l’entreprise vient d’annonce un deuxième trimestre record consécutif, avec 6,3 millions de PS5 vendues – un chiffre impressionnant pour une période hors vacances -, par rapport aux 2 millions de l’année dernière. Cela porte le total pour l’année fiscale 2022 à 19,1 millions, faisant donc mieux que ses propres prévisions de 18 millions. Le géant japonais a désormais écoulé plus de 38,4 millions de PS5 depuis son lancement à la fin de l’année 2020.

Les nouvelles ne sont malheureusement pas aussi bonnes en ce qui concerne le logiciel. Les ventes de jeux sont en baisse, à 68 millions contre 70,5 millions il y a un an, et plus basses encore sur l’année fiscale (264,2 millions par rapport aux 303,2 millions de l’année fiscale 2021). Les utilisateurs du PlayStation Network ont, eux aussi, diminué, passant de 112 millions le trimestre dernier à 108 millions, bien que les abonnements au PS Plus aient, eux, légèrement augmenté.

Tout ceci mis bout à bout permet à la division Gaming & Network Services de Sony d’enregistrer une hausse significative de ses revenus (7,19 milliards d’euros par rapport aux 4,46 milliards d’euros de l’année précédente). Les résultats d’exploitation sont cependant en baisse, à cause des taux de change, principalement. Pour l’année, Sony a passé la barre des 26,39 milliards d’euros de vente, contre “seulement” 18,11 milliards d’euros l’année passée.

L’entreprise est confiante pour l’avenir. Elle prévoit aujourd’hui une augmentation de 7 % de ses revenus pour l’année fiscale 2023, s’attendant notamment à une augmentation des ventes de matériel, y compris des périphériques, mais elle n’a communiqué aucun chiffre concernant le PlayStation VR2 à ce jour.

Le segment jeu vidéo de Sony domine encore les autres divisions, bien que les technologies dédiées aux puces/capteurs et divertissement (TV, caméra, etc.) ont aussi connu une très belle période. Sony enregistre en tous les cas une nouvelle année fiscale de ventes record avec 77,18 milliards d’euros de ventes et 8,10 milliards d’euros de profits.