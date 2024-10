Sonos veut regagner la confiance de ses utilisateurs après le fiasco de son application

Dans son plan, elle prévoit des mises à jour régulières de l'application, une transparence accrue et des extensions de garantie.

Une période difficile pour Sonos

Durant ces derniers mois, Sonos a traversé une période tumultueuse, suite à une refonte majeure de son application mobile qui a laissé ses utilisateurs insatisfaits. En réponse à cette crise, l’entreprise a élaboré un plan d’action pour regagner leur confiance.

Un plan d’action pour rétablir la confiance

Patrick Spence, le PDG de Sonos, a déclaré que la société s’est engagée à « corriger les erreurs » et à « mettre en œuvre les enseignements tirés » de cette situation. Il a insisté sur l’importance de « fixer des objectifs de qualité ambitieux » dès le début du cycle de développement d’un produit, et de ne pas le lancer avant que ces normes ne soient atteintes.

Mise en place d’un ombudsman de la qualité

Dans le cadre de son plan, Sonos a annoncé la nomination d’un ombudsman de la qualité, qui servira de point de contact pour les employés ayant des préoccupations en matière de qualité et d’expérience client. Ce responsable sera également consulté par la direction de l’entreprise lors du processus de développement et avant tout lancement de produit.

Engagement envers des tests plus rigoureux

En outre, Sonos envisage de rendre ses processus de tests plus rigoureux, en élargissant son programme de tests bêta à différents types d’utilisateurs et de configurations. L’entreprise s’engage également à déployer les changements majeurs de son application de manière progressive, permettant ainsi aux utilisateurs de fournir des retours et à l’entreprise d’apporter des ajustements avant qu’une mise à jour importante ne devienne la norme pour tous.

Pour regagner la confiance des consommateurs, Sonos a fait trois promesses. Tout d’abord, en guise de geste de bonne volonté, la société prolongera la garantie du fabricant pour tous les produits de haut-parleurs domestiques encore sous garantie. Sonos a aussi promis de continuer à déployer des mises à jour de l’application toutes les deux à quatre semaines afin d' »optimiser et d’améliorer l’expérience logicielle ».

Sonos espère que ces changements, qui devraient tous être mis en œuvre d’ici à la fin de l’année, aideront à reconstruire la confiance avec les utilisateurs et à améliorer « la qualité de l’expérience de l’application ».