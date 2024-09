Sonos retarde sa nouvelle box pour se concentrer sur l’amélioration de son application

L'application Sonos a fait une nouvelle victime — le lancement d'un potentiel nouveau décodeur est retardé car Sonos privilégie le développement de son logiciel. Cette décision suscite une interrogation : quels seront les impacts sur l'avenir de la marque ?

Tl;dr Les problèmes de l’application Sonos entraînent un retard dans le lancement d’un nouveau décodeur.

Les problèmes de l’application ont affecté les ventes des produits Sonos, notamment des écouteurs Sonos Ace.

Sonos se concentre sur l’amélioration de son application, qui a été largement critiquée par les utilisateurs.

Le stock de Sonos a chuté de 32% cette année, mettant en péril l’avenir de la société.

La tourmente de l’application Sonos

Le géant de l’audio, Sonos, est confronté à de sérieux problèmes avec son application. Ces derniers ont non seulement causé des torts à ses utilisateurs, mais ont également entraîné un retard dans le lancement d’un nouveau décodeur très attendu.

En tant qu’adepte des produits Sonos, j’ai été personnellement déçu par l’état actuel de l’application. Depuis qu’elle a oublié mes appareils et mon mot de passe Tidal, je n’ai plus utilisé l’application avec mon équipement Sonos. Malgré des tentatives de rendre l’application plus agréable, le mal a été fait.

Impact sur les ventes

Malheureusement, cette situation a eu un impact négatif sur les ventes des produits Sonos. Les écouteurs Sonos Ace, bien que techniquement impressionnants, n’ont pas rencontré le succès escompté en termes de ventes, en grande partie à cause des problèmes de l’application.

Sonos a entrepris une refonte de son application pour soutenir le lancement des nouveaux écouteurs, mais le résultat a été une véritable pagaille. L’application est devenue lente à se connecter aux haut-parleurs existants, ce qui a irrité les utilisateurs de longue date qui ont investi dans l’écosystème de produits audio connectés de l’entreprise.

L’avenir de Sonos en jeu

Les difficultés rencontrées par Sonos ont eu des répercussions sur son cours boursier, qui a chuté de 32% cette année. Nous pourrions être témoins de la chute d’un géant de l’audio, ce qui serait extrêmement regrettable.

Sonos a beaucoup à faire pour regagner la confiance de ses utilisateurs, anciens et nouveaux. La seule façon d’y parvenir est de réparer l’application qu’ils utilisent pour faire fonctionner leurs appareils. Après tout, qui voudrait acheter un nouvel appareil si le logiciel qui le gère ne fonctionne pas correctement ?