Sonos retarde deux lancements de produits pour corriger son application buguée

Le revers de la médaille pour Sonos

On aurait pu s’attendre à ce que le dernier trimestre soit porteur de bonnes nouvelles pour Sonos, portée par le lancement de ses premiers casques audio. Toutefois, le lancement a été assombri par les conséquences concrètes d’une refonte ratée de son application. Le PDG de Sonos, Patrick Spence, a fait état de cette situation pour le moins délicate dans le communiqué de presse relatif aux résultats financiers du troisième trimestre de l’entreprise.

Des prévisions en baisse

En raison des « problèmes » rencontrés par les clients et les partenaires suite à la mise à jour du logiciel, Sonos a dû réduire ses prévisions pour l’année fiscale 2024. Spence a déclaré : “Cette situation a jeté une ombre sur le lancement de notre nouvel appareil, ce qui nous a obligés à revoir nos prévisions pour l’année fiscale 2024 à la baisse. »

Des lancements de produits suspendus

L’entreprise a également révélé qu’elle allait reporter le lancement de deux nouveaux produits prévus pour le quatrième trimestre, jusqu’à ce que le problème logiciel soit résolu. « Notre priorité numéro un est de rectifier le tir et de veiller à ce que les prochains chapitres soient encore meilleurs que les précédents« , a souligné le PDG.

Selon une information de Bloomberg de fin d’année dernière, Sonos travaillait sur une box de streaming pour télévision et sur le successeur de sa barre de son haut de gamme Arc. Cependant, l’entreprise n’a pas confirmé officiellement quels étaient ces deux produits.

Le coût de la réparation

En outre, Spence a admis que la résolution des problèmes liés à l’application coûterait entre 20 et 30 millions de dollars à Sonos. Malgré tout, il s’est voulu rassurant et confiant pour l’avenir de Sonos, décrivant cela comme un simple « chapitre » dans l’histoire de l’entreprise. On attend donc avec impatience la suite de cette histoire tumultueuse.