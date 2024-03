Solo Leveling : un phénomène si populaire qu’il génère une sous-culture entière

The Leveling of Solo Leveling explore l'influence de la série Solo Leveling sur l'industrie du manhwa dans son ensemble.

Un impact sans précédent

Le documentaire de Crunchyroll, The Leveling of Solo Leveling, explore l’influence significative de Solo Leveling sur l’ensemble de l’industrie du manhwa. Il souligne comment cette série écrite par Chugong a créé une véritable sous-culture orientée autour du concept de “leveling up”, avec des éléments de trame narrative similaires à ceux d’un jeu addictif.

Le phénomène “Solo”

Jang Hye-Kyung, le responsable de l’édition internationale de D&C Media, va même jusqu’à affirmer que le mot “Solo” est devenu un phénomène en soi à la suite du succès de Solo Leveling. De plus en plus de manhwa ont commencé à intégrer ce terme à leurs titres, tandis que les tropes popularisés par Solo Leveling sont devenus indissociables de la série.

Une influence notable

De nombreux manhwa ayant suivi la sortie de Solo Leveling ont utilisé “Solo” ou “na honja” (qui signifie “je seul” en coréen) dans leurs titres. Parmi ceux-ci, on peut citer Solo Glitch Player, I Log in Alone, The Lone Spellcaster, The Lone Necromancer, Leveling Up Alone, et Solo Eating to Overpowered. Bien que ces séries partagent des éléments communs avec Solo Leveling, aucune d’entre elles n’a su exploiter ces tropes aussi efficacement que l’a fait Solo Leveling.

Un concurrent potentiel

Un seul manhwa parvient à rivaliser avec Solo Leveling : Omniscient Reader. Avec un art tout aussi impressionnant et une histoire captivante, Omniscient Reader pourrait bien donner du fil à retordre à Solo Leveling.