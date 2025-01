Snapdragon X, le cerveau des futurs laptops Copilot+ et mini PC abordables

Lors du CES 2025, Qualcomm a présenté Snapdragon X, une nouvelle puce conçue pour rendre les ordinateurs portables Copilot+ et même les mini PC plus abordables.

Tl;dr Snapdragon X, la nouveauté de Qualcomm dédiée à l’intelligence artificielle.

Cette puce alimente les ordinateurs Copilot+ à partir de 600 dollars.

Les performances et l’efficacité énergétique surpassent les concurrents.

Qualcomm dévoile le futur de l’IA au CES 2025

Une révolution dans le monde de l’informatique s’annonce, comme en témoigne le CES 2025. Qualcomm, l’un des leaders dans le domaine des semi-conducteurs, a présenté Snapdragon X. L’objectif de cette nouvelle puce ? Rendre les ordinateurs Copilot+ plus abordables, avec des prix commençant à partir de 600 dollars.

Des performances sans précédent

Le nouveau processeur Snapdragon X est bourré de caractéristiques impressionnantes : un CPU Qualcomm Oryon à 8 cœurs, une performance NPU de 45 TOPS et un GPU intégré. Qualcomm affirme qu’il offre 167% de performances en plus que ses concurrents, et une meilleure efficacité énergétique – jusqu’à 2,2 fois supérieure à celle d’un Intel Core 5 120U.

Les premiers mini PC de bureau

Les premiers bénéficiaires de cette technologie seront une nouvelle gamme d’ordinateurs Copilot+ qui sortiront début 2025. Acer, ASUS, Dell Technologies, HP et Lenovo sont déjà partenaires. Mais ce n’est pas tout. Pour la première fois, nous verrons des mini-PC de bureau alimentés par les puces Snapdragon X.

L’IA au cœur de l’expérience utilisateur

Plus de 50 expériences d’intelligence artificielle sont actuellement disponibles sur Snapdragon pour Windows 11, y compris des applications populaires telles que des VPN, des applications de sécurité et de stockage dans le cloud. On s’attend à ce que de plus en plus d’applications, comme l’application Moises Live de Music AI, profitent de Snapdragon et de son NPU.

En conclusion, Qualcomm continue de révolutionner l’industrie de l’IA grâce à ses puces Snapdragon X Elite et X Plus. Et cette nouvelle addition à la famille Snapdragon X promet de donner un coup de pouce à la performance de l’IA dans les ordinateurs portables économiques, les mini-PC et plus encore. Restez à l’écoute pour plus d’informations sur les prochains appareils alimentés par Snapdragon.