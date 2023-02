Snapchat vous suggère maintenant des bandes-son pour vos vidéos

Snapchat ajoute deux nouvelles fonctionnalités autour du son. De quoi simplifier encore grandement la création de contenu.

Vous n’aurez peut-être pas à hésiter bien longtemps la prochaine fois que vous devrez choisir une bande-son pour votre vidéo Snapchat. En effet, Snap a introduit des fonctionnalités automatiques pour le son visant à vous aider à produire vos contenus plus rapidement. Les Recommandations de Sons, par exemple, vous suggèrent de la musique en adéquation avec la Lens de réalité augmentée que vous utilisez. Utilisez une Lens pain et vous verrez des chansons en relation avec le pain, les toasts et autre parmi les plus populaires.

La Synchronisation des Sons, quant à elle, crée des vidéos synchronisées avec le rythme des pistes audio dans votre collection de Sons. Il vous faudra entre 4 et 20 photos ou vidéos, mais cela pourrait vous aider à faire un joli résumé de vos vacances ou d’un événement quelconque sans le souci de trouver des chansons adaptées.

Ces deux fonctionnalités sont disponibles dès à présent pour les utilisateurs iOS résidant aux États-Unis et elles sont en cours de déploiement dans le monde entier. Les utilisateurs Android peuvent aussi utiliser les Recommandations de Sons dès à présent, mais ils devront attendre le mois de mars pour essayer la Synchronisation des Sons.

De quoi simplifier encore grandement la création de contenu

Snap affiche clairement ses objectifs. Plus il sera facile de créer des vidéos, plus vous serez enclin(e) à publier sur Snapchat. Il s’agit aussi d’aider les artistes comme les simples utilisateurs. Le responsable de la stratégie musicale chez Snap, Manny Adler, affirme qu’il s’agit là d’une “opportunité unique” pour les musiciens d’atteindre des fans qui (espérons-le) écouteront les chansons complètes après les avoir entendues dans la vidéo de quelqu’un.

Ces nouvelles fonctionnalités arrivent à point nommé pour Snap. Les chiffres de l’entreprise repartent à la hausse après une année 2022 assez turbulente, avec 750 millions d’utilisateurs Snapchat actifs mensuellement, malgré les licenciements d’environ 1 300 salariés l’été dernier. Bien que la plateforme soit bien plus petite que des concurrents comme Instagram et ses 2 milliards d’utilisateurs actifs mensuellement à l’automne dernier, elle doit composer avec une concurrence qui copie souvent ses fonctionnalités. De petits ajouts comme les Recommandations et la Synchronisation de Sons pourraient l’aider à maintenir sa croissance.