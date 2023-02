Snapchat passe la barre des 750 millions d’utilisateurs actifs mensuels

Snapchat compte désormais 750 millions d'utilisateurs actifs mensuels, des signes de croissance très positifs qui font du bien.

Les services de messagerie instantanée sont entrés dans les mœurs depuis plusieurs années maintenant. Ce qui explique pourquoi ceux-ci comptent aujourd’hui un nombre impressionnant d’utilisateurs. Évidemment, certains s’en sortent mieux que d’autres, parce qu’ils sont là depuis plus longtemps, parce qu’ils savent se différencier de la concurrence ou autre. Snapchat, par exemple, pèse lourd sur le marché, et la plateforme annonce aujourd’hui des chiffres assez dingues.

Snapchat compte désormais 750 millions d’utilisateurs actifs mensuels

Snap a en effet déclaré avoir franchi une étape importante dans sa croissance : Snapchat compte désormais plus de 750 millions d’utilisateurs actifs mensuels. L’entreprise précisait par ailleurs récemment que 375 millions d’utilisateurs passaient sur l’app chaque jour. Si ces chiffres sont évidemment bien loin des 2,96 milliards mensuels et des 2 milliards quotidiens que compte Facebook à l’heure actuelle, les chiffres d’audience de Snapchat ne cessent de progresser. Snap déclarait durant un événement dédié aux investisseurs voir “Snapchat atteindre le milliard d’utilisateurs dans les deux ou trois prochaines années”.

Des signes de croissance très positifs qui font du bien

Si l’on plonge plus profondément dans ces chiffres, on se rend compte que la majorité des utilisateurs de Snapchat résident en Amérique du Nord, une région qui comptabilise plus de 150 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Le PDG de Snap, Evan Spiegel, déclarait que l’app atteint aujourd’hui plus des trois quarts des 13-34 ans dans plus de 20 pays et les utilisateurs publient plus de 5 milliards de snaps chaque jour. Le service d’abonnement Snapchat+, quant à lui, compte plus de 2,5 millions de membres, après seulement 7 mois d’exploitation. Et plus de 300 millions de personnes utilisent Snap Map chaque mois.

Autant de signes de positifs pour Snap après une année 2022 assez difficile. L’action de l’entreprise avait plongé de 80 % entre fin 2021 et le milieu de l’année dernière, lorsqu’elle avait dû licencier environ 1 300 salariés. La société avait aussi abandonné son drone Pixy pour les selfies après seulement quatre mois.