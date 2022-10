Snapchat permet aux abonnés de choisir l’expiration de leurs Stories

Snapchat ajoute de nombreuses fonctionnalités à son abonnement Snapchat+. Il devient notamment possible de définir le délai d'expiration des Stories.

Snapchat a introduit un certain nombre de fonctionnalités dans son abonnement Snapchat+, y compris une nouvelle option “Expiration des Stories”, ainsi que des sons de notification personnalisés, des cadres pour la caméra et bien davantage. La fonctionnalité pour les Stories paraît très utile et semble pensée pour tenter les utilisateurs les plus réguliers de la plateforme de s’abonner au service à 3,99 € par mois.

Snapchat ajoute de nombreuses fonctionnalités à son abonnement Snapchat+

Avec l’expiration des Stories, les abonnés peuvent choisir de laisser leurs Stories expirer après une certaine période, comprise actuellement entre une heure et une semaine. Cela devrait permettre aux créateurs, par exemple, de susciter l’intérêt avec une Story expirant rapidement ou d’en laisser vivre plus longtemps pour attirer davantage l’œil, si l’on peut dire. Actuellement, toutes les Stories expirent après 24 heures et doivent être enregistrées sous peine de les voir disparaître définitivement.

Il devient notamment possible de définir le délai d’expiration des Stories

Les utilisateurs payants ont aussi accès à des sons personnalisés pour les notifications, ce qui leur permet de configurer des alertes bien différentes selon qui interagit. Il devient alors possible de savoir qu’untel ou unetelle a fait quelque chose rien qu’à l’oreille. Et les nouvelles options de cadres de caméra permettent d’utiliser des coloris différents pour capturer le contenu. Enfin, Snapchat introduit des “arrière-plans Bitmoji exclusifs, saisonniers et qui font peur”, à utiliser dans les profils pour Halloween.

Snapchat+ a connu un très bon départ, avec l’entreprise annonçant un million d’abonnés quelques mois seulement après son lancement. À cette époque, Snap décrivait cet abonnement comme un service pour les utilisateurs “passionnés” et, bien que ceux-ci ne représentent qu’une petite fraction des 347 millions d’utilisateurs quotidiens, c’est un revenu supplémentaire significatif. Snapchat vend aussi des appareils, comme des lunettes connectées et le récent Pixy Drone, bien que celui-ci ait, semble-t-il, été abandonné.