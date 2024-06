Skatrix pour Apple Vision Pro propose désormais une expérience de jeu en réalité mixte à l’échelle de la pièce

Ce petit bonhomme va faire du skate sur tous vos meubles. Le laisserez-vous faire ?

Tl;dr Skatrix Pro de Niantic propose une mise à jour pour Apple Vision Pro.

L’avatar peut désormais se déplacer librement, permettant de faire des tricks.

Le casque utilise le scanning LiDAR pour la précision de la géométrie de l’environnement.

La mise à jour inclut un joystick virtuel et des commandes par gestes de la main en 3D.

Skatrix Pro : Le skate en réalité mixte

Dans l’univers du skateboarding numérique, une innovation majeure a vu le jour. Le simulateur de skate de Niantic, Skatrix Pro, a récemment déployé une mise à jour substantielle pour Apple Vision Pro, introduisant une jouabilité en réalité mixte à l’échelle de la pièce, entre autres nouveautés.

Skater où bon vous semble

Avec cette mise à jour, votre “skater boi”, l’avatar du jeu, peut désormais profiter de vos espaces de vie comme si c’était un terrain de jeu. Que ce soit sur vos meubles ou du sol au plafond, les limites ne sont plus les mêmes.

La technologie derrière l’innovation

Comment est-ce possible ? Grâce à l’utilisation du scan LiDAR, le casque crée une structure 3D détaillée de votre environnement, capturant la “géométrie avec une grande précision”. En d’autres termes, l’interaction de votre skater avec les objets sera aussi réaliste que si vous étiez physiquement dans ce monde de jeu.

Un contrôle intuitif

Au-delà de ces avancées, cette mise à jour introduit également des changements dans les commandes du jeu. Un joystick virtuel et des gestes de main en 3D, selon Niantic, rendent le contrôle de l’avatar plus facile tout en explorant de nouvelles zones et en réalisant de nouveaux tricks dans celles-ci.

Pour le moment, Skatrix Pro est compatible avec les appareils mobiles et Niantic prévoit des mises à jour futures pour établir un lien entre ces plateformes. Le coût de Skatrix Pro sur Apple Vision Pro est de 20$, mais il faut penser que le casque lui-même coûte toujours 3 500$. Avec ces avancements technologiques, le monde du skate numérique évolue à une vitesse inédite.