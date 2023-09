Sir Ian Wilmut, qui a cloné Dolly la brebis, est décédé. Précurseur de la médecine régénérative.

Sir Ian Wilmut, le scientifique qui dirigeait l’équipe qui a cloné Dolly la brebis en 1996, est décédé à l’âge de 79 ans. L’Université d’Édimbourg, où il était professeur jusqu’à sa retraite en 2012, l’a annoncé aujourd’hui. Dolly fut le premier mammifère cloné depuis une cellule somatique, montrant la viabilité du transfert de noyaux de cellules somatiques (SCNT). Cette étape controversée a aidé à ouvrir la voie à la recherche actuelle sur la médecine régénérative.

Sir Ian Wilmut, qui a cloné Dolly la brebis, est décédé

Né près de Stratford-upon-Avon en 1944, Sir Ian Wilmut se découvre une passion pour la biologie à l’école de Scarborough ; il est passé de l’agriculture aux sciences animales à l’Université de Nottingham pour démarrer les travaux qu’on lui connait aujourd’hui. Ces études à l’Université de Cambridge ont posé les bases de ses avancées, en se concentrant sur “la préservation de la semence et des embryons via congélation”. En 1972, il devenait le premier scientifique à congeler, décongeler et transférer un embryon de veau, qu’il avait baptisé “Frostie”, sur une mère de substitution.

Le travail de Sir Ian Wilmut à l’Institut Roslin d’Édimbourg a permis de faire avancer la génétique animale. Il s’est démené pour créer des moutons modifiés qui pourraient produire du lait disposant de protéines qui pourraient guérir des maladies humaines. Un an avant Dolly, il était parvenu à cloner deux agneaux, Megan et Morag, dont les cellules avaient été prélevées sur des embryons de mouton.

La naissance de Dolly en 1996 marquait la première fois qu’un mammifère était cloné depuis une cellule adulte. Cette innovation avait aussi déclenché de très vives critiques dans les media et chez certains experts concernant les implications éthiques. Nombre d’entre eux craignaient par exemple que, parce que l’on faisait cela aujourd’hui avec des moutons, il ne faudrait pas longtemps avant qu’on le fasse avec l’Homme. Des groupes religieux avaient accusé les chercheurs de “jouer à Dieu”. Même chez celles et ceux qui se concentrent davantage sur le monde naturel que le surnaturel, certains s’inquiétaient de tout cela.

Précurseur de la médecine régénérative

Bien que Dolly a permis de prouver que des cellules pouvaient être utilisées pour créer une copie de l’animal, l’expérimentation suivante de Sir Ian Wilmut a prouvé qu’elles pouvaient aussi être modifiées. Polly, née en 1997, fut le premier mammifère cloné modifié. Son équipe a intégré un gène humain dans les gènes hôte pour créer une brebis capable de produire une protéine manquante aux gens souffrant d’hémophilie. Polly fut la dernière expérience de clonage de Sir Ian Wilmut.

Sir Ian Wilmut est resté à l’Université d’Édimbourg les dix années suivantes, se concentrant sur l’utilisation du clonage pour fabriquer des cellules souches pour la médecine régénérative. Il fut anobli en 2008 et prit sa retraite en 2012. En 2018, on lui diagnostiquait la maladie de Parkinson et il est devenu un mécène d’un nouveau programme de recherche à l’université travaillant à ralentir la progression de la maladie via des thérapies nouvelle génération.

Sir Ian Wilmut laisse sa femme Sara, ses enfants Helen, Naomi et Dean et cinq petits-enfants, Daniel, Matthew, Isaac, Tonja et Tobias. Nos pensées vont à ses proches et sa famille.