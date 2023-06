Silent Hope : un action-RPG en vue isométrique avec des héros silencieux

Sept guerriers dénués de parole doivent unir leurs forces pour retrouver un roi reclus dans Silent Hope.

Silent Hope renoue avec l’époque glorieuse des dungeon-crawlers isométriques en y ajoutant une approche moderne. Les joueurs incarnent sept héros atypiques, chacun doté d’une arme, d’un style de combat et d’une activité hors combat qui lui sont propres. Après avoir plongé dans les Abysses pour combattre des ennemis et collecter des matériaux, les héros retournent au camp de base pour fabriquer des objets, cuisiner et se reposer en vue de leur prochaine aventure. Chaque voyage dans les Abysses sera une nouvelle expérience, avec des tracés aléatoires garantissant que chaque excursion comporte un élément de chance, avec des dangers encore plus grands qui guettent les héros au fur et à mesure qu’ils osent s’aventurer.

Un trailer pour Silent Hope

Silent Hope sera disponible sur Nintendo Switch et PC via Steam à partir du 3 octobre prochain.

L’histoire de Silent Hope :

Un jour, une terrible calamité frappa un royaume paisible. Dans le chaos qui s’ensuivit, trahisons et coups bas devinrent monnaie courante. Leur Roi utilisa une puissante magie pour déposséder le peuple de sa capacité à parler et se jeta dans l’Abîme. Sa fille, la Princesse pleura toutes les larmes de son corps jusqu’à ce qu’elle se retrouve enfermée à l’intérieur d’une gigantesque larme cristallisée. Bien des années après que ces évènements ont été oubliés de la mémoire collective, sept lumières aux couleurs de l’arc-en-ciel sortirent de l’Abîme. Ces rayons d’espoir apparurent devant la Princesse sous la forme de sept héros, prêts à répondre à l’appel à l’aide de la princesse. Pourquoi le Roi a-t-il abandonné sa fille ainsi que son peuple ? Et pourquoi l’a-t-il privé de parole ?