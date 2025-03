Silent Hill f : un décor magnifique et une atmosphère troublante

Konami mélange horreur psychologique et narration émotionnelle avec Silent Hill f.

Tl;dr Une bande-annonce pour Silent Hill f.

Situé dans le Japon rural des années 1960, ce nouvel opus explore la beauté dans la terreur.

Pas de date de sortie annoncée, mais il sera disponible sur PS5, Xbox Series X|S et PC.

Le renouveau de la franchise Silent Hill

L’éditeur japonais Konami a récemment dévoilé la bande-annonce tant attendue de Silent Hill f, le dernier opus de la célèbre franchise. Se démarquant radicalement de ses prédécesseurs, ce nouvel épisode sera situé dans le Japon rural des années 1960, et non plus dans la ville éponyme.

Un nouveau thème : la beauté dans la terreur

Motoi Okamoto, responsable de la franchise Silent Hill chez Konami, a déclaré que le thème central de Silent Hill f est de trouver la « beauté dans la terreur ». Selon lui, cette esthétique s’aligne avec le concept populaire dans l’horreur japonaise selon lequel quelque chose de trop beau et de trop parfait peut devenir profondément dérangeant. Le jeu vise donc à explorer comment la beauté et la terreur peuvent coexister dans une histoire d’horreur psychologique.

Un monde magnifique, même dans la terreur

Le monde de Silent Hill f, malgré ses moments terrifiants, est décrit comme étant d’une beauté saisissante. Le jeu se déroule dans la ville fictive d’Ebisugaoka, inspirée de la ville de Kanayama, Gero à Gifu, une région principalement montagneuse et forestière. Le joueur incarne Shimizu Hinako, une lycéenne qui se voit contrainte de résoudre des énigmes et de faire face à des monstres pour survivre après que sa ville natale a été transformée en une copie grotesque du monde réel par un brouillard mystérieux.

Disponible prochainement sur plusieurs plateformes

Bien que Konami n’ait pas encore annoncé de date de sortie pour Silent Hill f, le jeu sera disponible sur Playstation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam et Epic Games, offrant ainsi une large accessibilité aux joueurs du monde entier.