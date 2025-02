La légende de Snake renaît cet été avec Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Konami officialise la sortie de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater pour le 28 août 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.

Tl;dr Metal Gear Solid Delta: Snake Eater est un remake fidèle de Metal Gear Solid 3 avec des graphismes et un son retravaillés.

Il conservera le casting vocal original et proposera une immersion plus poussée grâce aux technologies modernes.

Prévu pour le 28 août 2025, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater marquera le retour de Big Boss dans une aventure d’infiltration et de survie.

Un remake fidèle et ambitieux

Konami promet une relecture fidèle de Metal Gear Solid 3: Snake Eater, sorti en 2004 sur PS2. Les joueurs découvriront ou redécouvriront les origines de Big Boss dans une aventure où infiltration et survie se mêlent dans des environnements hostiles. Le remake bénéficiera d’améliorations graphiques et sonores inédites tout en conservant le doublage original en anglais et en japonais. Grâce à la puissance des consoles modernes, les environnements seront plus réalistes que jamais, rendant la jungle vivante et immersive. Les animations des personnages ont également été retravaillées pour offrir un gameplay plus fluide et dynamique. Konami mise sur un équilibre parfait entre nostalgie et innovation afin de séduire à la fois les vétérans de la saga et les nouveaux joueurs.

Des éditions richement garnies

Les fans auront le choix entre plusieurs éditions de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. La Day One Edition inclura un DLC permettant à Snake de revêtir l’élégant uniforme « White Tuxedo ». La Deluxe Edition, disponible en versions physique et numérique, offrira un « Sneaking DLC Pack » comprenant divers uniformes et équipements. De plus, la version numérique accordera un accès anticipé de 48h avant le lancement officiel. Cette édition contiendra également des bonus esthétiques permettant de personnaliser l’apparence de Snake selon les préférences des joueurs. Les versions physiques bénéficieront d’un packaging exclusif et de quelques goodies qui raviront les collectionneurs. Konami semble avoir mis un point d’honneur à satisfaire toutes les attentes, en proposant une expérience complète et diversifiée.

Le « Sneaking DLC Pack » : une personnalisation complète

Ce pack DLC, disponible dans la Deluxe Edition de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ou séparément après la sortie, comprendra des tenues emblématiques telles que le « Battle dress » et le « Sneaking Suit » de Metal Gear Solid: Peace Walker, ainsi que des équipements inédits comme le masque Kerotan et des lunettes de soleil. Plusieurs variantes de tenues seront disponibles pour diversifier les styles d’infiltration des joueurs. Les fans de camouflage et de discrétion apprécieront particulièrement la diversité des tenues, qui permettront d’adapter leur approche aux différentes situations du jeu. Les uniformes « Naked » et « Gold » apporteront une touche d’originalité et un défi supplémentaire pour ceux qui veulent expérimenter des styles de jeu plus audacieux. L’intégration de ces éléments cosmétiques vise à renforcer l’immersion et à offrir plus de liberté aux joueurs dans leur progression.

Des éditions collector prestigieuses

La version physique de la Deluxe Edition en Europe et au Moyen-Orient inclura une boîte SteelBook, un porte-clés en métal, cinq illustrations et un patch thermocollant FOX. Pour les collectionneurs ultimes, un Collector’s Pack sera proposé avec un buste de Snake à l’échelle 1/4 et un vinyle de la bande-son du jeu. Ce pack viendra dans un packaging personnalisé, mettant en valeur le design emblématique de la série. Le buste de Snake, minutieusement détaillé, est un véritable objet de collection qui ravira les fans les plus passionnés. Le vinyle, quant à lui, permettra aux joueurs de replonger dans l’univers musical culte de la série, sublimé par de nouveaux arrangements et une qualité sonore améliorée.