Shigeru Miyamoto de Nintendo donne son avis sur l’IA dans le jeu vidéo

Avec l'émergence de l'intelligence artificielle, le paysage du jeu vidéo connaît des changements significatifs. Shigeru Miyamoto, l'un des pionniers de l'industrie, livre son analyse sur la manière dont cette technologie devrait évoluer au sein des créations de Nintendo.

Le point de vue de Nintendo sur l’IA et les jeux vidéo

La figure emblématique de Nintendo, Shigeru Miyamoto, s’est récemment exprimée sur l’intelligence artificielle lors d’une entrevue. Alors que de nombreux développeurs de jeux adoptent cette nouvelle technologie, Miyamoto-san a donné un aperçu de la position du géant japonais Nintendo sur ce sujet et de son utilisation éventuelle dans les futurs projets.

La montée de l’IA dans l’industrie du jeu

L’IA générative a déjà eu un impact sur de nombreux domaines, y compris l’industrie du jeu. Certains développeurs ont déjà annoncé leur intention d’utiliser l’IA dans le développement, ce qui a naturellement suscité l’inquiétude des travailleurs de l’industrie. Avec les nombreuses restructurations et licenciements déjà monnaie courante, certains craignent que l’IA ne prenne le relais de certains développeurs humains.

La position de Nintendo sur l’IA

Toutefois, comme le souligne lui-même Shigeru Miyamoto, Nintendo a souvent tendance à aller à l’encontre de la direction prise par ses principaux concurrents, et il en va de même pour sa position sur l’IA. Dans une nouvelle entrevue accordée au New York Times, Shigeru Miyamoto a parlé de l’IA et de sa place dans le développement de jeux chez Nintendo. Il a noté que Nintendo n’avait pas l’intention d’utiliser l’IA, rappelant l’histoire de l’entreprise qui a toujours su se démarquer de la masse. Cette décision est en accord avec ce que le président actuel de Nintendo a précédemment déclaré sur l’IA, soulignant qu’il voulait « apporter une valeur » qui « ne peut pas être créée avec la technologie seule. »

Nintendo, un cas à part

Il est juste de dire que Nintendo est un peu une exception à cet égard. Bien que tous les studios n’utilisent pas l’IA ou n’en aient pas l’intention, de nombreux développeurs et éditeurs ont reconnu que l’IA joue ou jouera un rôle dans leurs futurs titres. Un rapport de Unity affirme que 62% des studios de jeux utilisent déjà l’IA, tandis que des jeux comme Magic: The Gathering ont été critiqués pour leur utilisation de l’IA générative.