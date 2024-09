Reddit déploie des traductions assistées par IA dans 35 pays

La nouvelle fonctionnalité permettra une traduction automatique des publications et des commentaires. Cette innovation pourrait révolutionner la façon dont nous communiquons sur la plateforme. Et vous, pensez-vous que cela facilitera les interactions ?

Tl;dr Reddit utilise l’IA pour traduire automatiquement les flux d’utilisateurs.

L’outil a d’abord été lancé en France et est maintenant disponible au Brésil et en Espagne.

Il permet aux utilisateurs de publier et de commenter dans leur langue, qui est ensuite traduite.

Reddit prévoit d’étendre cette fonctionnalité à d’autres pays et aux moteurs de recherche.

Réduire les barrières linguistiques grâce à l’IA

Reddit, l’une des plus grandes plateformes d’échange en ligne, fait un pas de géant dans l’éradication des barrières linguistiques sur Internet. La société a annoncé une innovation majeure : l’utilisation de l’intelligence artificielle pour traduire automatiquement les flux d’utilisateurs. Cette fonctionnalité, d’abord lancée en France, est maintenant accessible au Brésil et en Espagne.

Cette fonctionnalité, propulsée par l’apprentissage automatique, est simple à utiliser. Sur Reddit, les utilisateurs peuvent cliquer sur une icône « traduire » affichée dans le menu déroulant. Cela permet de traduire l’intégralité de leur fil d’actualités, y compris les commentaires, en portugais et en espagnol respectivement.

Mais ce n’est pas tout. Cette technologie permet également aux utilisateurs de publier et de commenter dans leur langue, qui est ensuite auto-traduite dans la langue définie par la communauté. Contrairement à d’autres plateformes comme Instagram, qui nécessitent de cliquer sur « traduire » pour chaque publication, Reddit a automatisé le processus.

Extension de la fonction de traduction

Dans les semaines à venir, Reddit prévoit d’étendre sa fonction de traduction à l’Allemagne, l’Italie, les Philippines et les pays d’Amérique latine. De plus, une bannière sera ajoutée sur tous les posts traduits et un bouton rapide pour voir le contenu original sera mis en place – très utile si une phrase est mal traduite.

La traduction IA au service des moteurs de recherche

Enfin, « Reddit prévoit de diffuser du contenu traduit sur les moteurs de recherche ». Cette avancée pourrait changer la donne pour les non-anglophones, leur permettant d’accéder plus facilement à un contenu diversifié, et ouvrir de nouvelles perspectives pour le partage de connaissances à l’échelle mondiale.