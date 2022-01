Shenmue the Animation : treize épisodes pour suivre l’enquête de Ryo Hazuki

Suivez le périple de Ryo Hazuki pour devenir le meilleur combattant d'arts martiaux et venger la mort de son père dans Shenmue the Animation.

Réalisé par Chikara Sakurai (One Punch Man, Taboo Tattoo, Heavy Object) via le studio d’animation Telecom Animation Film, avec une gestion de production assurée par Sola Entertainment, Shenmue the Animation sera diffusé le 6 février prochain sur Adult Swim, Crunchyroll et Toonami. Le créateur Yu Suzuki fait partie du projet en tant que producteur exécutif, tandis que Kensuke Ishikawa (Tower of God) est le directeur de l’animation. Kento Shimoyama (We Rent Tsukumogami et Bleach) s’est occupé de l’histoire et Udaka du character design original. L’opening “UNDEAD-NOID” a lui été interprété par Ito Kashitaro.

Le synopsis officiel de Shenmue the Animation : “Après avoir été témoin du meurtre de son père dans le dojo familial, Ryo Hazuki consacre sa vie à trouver le responsable ; une mission qui l’entraîne des rues de Yokosuka, au Japon, à la métropole tentaculaire de Hong Kong, et bien plus loin encore. Tandis qu’il poursuit sa quête de vengeance en cherchant à devenir un maître ultime des arts martiaux, il apprendra que sont en jeu des forces mystiques bien plus importantes…”

Le casting de la série animée Shenmue the Animation