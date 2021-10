Shenmue the Animation : l’adaptation animée du jeu vidéo culte de Yu Suzuki et Sega

L'histoire de Shenmue sera bientôt adaptée en série animée avec treize épisodes.

Comme Fena : Pirate Princess et prochainement Blade Runner : Black Lotus, la série animée Shenmue the Animation est cofinancée par Crunchyroll (filiale de Sony) et Adult Swim. Réalisée par Chikara Sakurai, qui a déjà travaillé sur One-Punch Man ainsi que les films Naruto Shippuden et Sailor Moon Super S, celle-ci sera composé d’une première saison de treize épisodes et s’attardera principalement sur Ryo Hazuki et sa vengeance envers Lan Di, l’homme qui a tué son père. A noter que le créateur de la licence Yu Suzuki supervise le développement du projet depuis plus d’un an.

Un trailer pour la série animée Shenmue

Produit par Telecom Animation Film (Tower of God, Orange, Monster Farm, Chain Chronicle), Shenmue the Animation sera diffusé en 2022 sur la chaine Adult Swim et la plateforme Crunchyroll.