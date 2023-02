Shadow and Bone : la saison 2 est datée, le Darkling veut se venger d’Alina Starkov

Deux ans après avoir renouvelé la série télévisée Shadow and Bone, la plateforme de streaming Netflix dévoile la date de diffusion de la deuxième saison.

Dans la deuxième saison de Shadow and Bone, le général Kirigan émerge des ténèbres du Fold avec trois grandes cicatrices sur le visage. Alors qu’il se tient devant Alina avec son armée d’ombres, elle réalise qu’elle est la clé pour l’arrêter. Avec Mal Oretsev, elle part à la recherche des Amplificateurs, deux créatures mythiques capables d’accroître la puissance d’Alina et de lui donner une chance de lutter contre Kirigan et sa force croissante. Mais Alina et Mal ne sont pas les seuls à prendre note des ravages que le Darkling commence à causer. De retour à Ketterdam, l’opportunité d’un vol mortel envoie Kaz Brekker et les Crows sur une trajectoire conflictuelle avec la légendaire invocatrice du soleil et sa quête pour faire tomber Kirigan.

Un trailer pour la deuxième saison de Shadow and Bone

La deuxième saison de Shadow and Bone sera diffusée en exclusivité sur Netflix à partir du 16 mars prochain. Basée sur les séries littéraires Grisha et Six of Crows de Leigh Bardugo qui appartiennent au Grishaverse, la série télévisée réunit les acteurs Jessie Mei Li (Alina Starkov), Archie Renaux (Malyen Oretsev), Freddy Carter (Kaz Brekker), Amita Suman (Inej Ghafa), Kit Young (Jesper Fahey), Danielle Galligan (Nina Zenik), Daisy Head (Genya Safin), Calahan Skogman (Matthias Helvar), Lewis Tan (Tolya Yul-Bataar), Anna Leong Brophy (Tamar Kir-Bataar), Jack Wolfe (Wylan Hendriks), Patrick Gibson (Nikolai Lantsov) et Ben Barnes (General Kirigan).

Shadow and Bone se déroule dans un monde déchiré par la guerre où Alina Starkov, simple soldat et orpheline, vient de libérer un pouvoir extraordinaire qui pourrait être la clé de la libération de son pays. Face à la menace monstrueuse du Fold, Alina est arrachée à tout ce qu’elle connaît pour s’entraîner au sein d’une armée d’élite de soldats magiques, les Grisha. Mais alors qu’elle s’efforce d’affiner son pouvoir, elle découvre que les alliés et les ennemis peuvent être les mêmes et que rien dans ce monde somptueux n’est ce qu’il semble être. Des forces dangereuses sont en jeu, notamment une équipe de criminels charismatiques, et la survie nécessitera plus que de la magie.