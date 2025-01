Severance saison 2 : le saut temporel est-il réel ?

La saison 2 de Severance : le saut dans le temps est-il réellement survenu ?

Une reprise en douceur pour Severance

Dans la saison 2 de Severance, le premier épisode nous replonge rapidement dans l’univers mystérieux de la société Lumon et de son programme de séparation. Malgré les rebondissements majeurs de la finale de la saison 1, la première de la saison 2 est étrangement une affaire de « retour au travail » assez banale. Mark S. (Adam Scott) se retrouve à nouveau au travail dans la division de raffinement des macro-données, malgré une mutinerie qu’il a menée pour échapper à l’entreprise.

Des mystères non résolus

Selon Seth Milchick, le superviseur du plancher séparé de Lumon, cinq mois se sont écoulés depuis la rébellion de Mark. Pourtant, la première de la saison 2, « Hello, Ms. Cobel », dévoile de grands secrets cachés en pleine vue, et beaucoup de fans font écho à la théorie que le temps est l’un d’eux. Il y a beaucoup de preuves dans la première de la saison 2 de Severance que Milchick ne dit pas la vérité sur le statu quo actuel.

Mark, une cible pour Lumon ?

Enfermer Mark dans un cycle de travail perpétuel semble être le genre de punition que Lumon et la famille Eagan infligeraient aux mutins de MDR. La grande question est : combien de temps cette punition dure-t-elle ? Et si ce n’est effectivement que depuis cinq mois, que s’est-il passé pendant ce temps ? Les révélations de la saison 2 de Severance pourraient faire du passage du temps l’un des plus grands enjeux de la série. Découvrir que Mark est devenu un employé séparé à temps plein et se sépare depuis des années serait un twist majeur.

Une anticipation grandissante

Il serait également astucieux d’aller dans le sens contraire : situer les événements de la saison 2 immédiatement après la finale de la saison 1 comme si l’attente de trois ans n’avait jamais eu lieu. Cela expliquerait beaucoup de ce que nous avons vu dans la première de la saison 2. Alors, Severance saison 2 est-elle réelle quant à son saut dans le temps ? Nous le saurons au fur et à mesure que de nouveaux épisodes seront diffusés sur Apple TV+.