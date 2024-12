Seulement deux semaines après sa sortie en salle, Le Seigneur des Anneaux: La Guerre de Rohirrim arrive en numérique

Seulement deux semaines après sa sortie en salle, le film "Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim" s'apprête à conquérir le monde numérique.

Une nouvelle ère pour le Seigneur des Anneaux

Dans une ère où le numérique s’impose, un nouveau film d’animation du Seigneur des Anneaux s’apprête à rejoindre The Joker 2 dans la course au plus rapide passage à l’ère numérique de 2024. Juste deux semaines après son apparition sur grand écran, le film sera accessible sur les plateformes numériques.

Une sortie numérique anticipée

Le film, « The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim », sorti le 13 décembre, sera disponible sur les plateformes numériques participantes, dont Amazon Prime Video, dès le 27 décembre, soit 14 jours seulement après sa sortie en salles. Il est cependant important de noter que ce passage au numérique ne signifie pas pour autant l’arrêt de sa diffusion dans les cinémas.

Des performances en demi-teinte

L’animation a jusqu’à présent rapporté 15,3 millions de dollars au box-office mondial, une somme qui semble modeste comparée aux 6 milliards de dollars générés par les six films live action du Seigneur des Anneaux. Mais l’aventure ne s’arrête pas là : deux nouveaux films live action du Seigneur des Anneaux sont prévus par Warner Brothers.

Nouveaux films en préparation

Le premier, intitulé « The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum« , verra le retour de l’acteur Andy Serkis qui dirigera et jouera le rôle principal, tandis que Fran Walsh et Philippa Boyens rédigeront le scénario. La sortie de ce film est prévue pour 2026.