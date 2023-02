Sept moyens d’accélérer votre vieil appareil Android

Un appareil Android, comme n'importe appareil électronique, accuse le passage du temps. Cela se voit souvent par un ralentissement global. Il est possible de lui redonner un coup de fouet. Voici comment.

Lorsque votre smartphone commence à tourner au ralenti, on se demande si c’est le début de la fin. C’est peut-être simplement à cause de toutes les données accumulées au fil du temps. En ce début d’année, le moment peut être venu de dépoussiérer tout cela et de récupérer un appareil bien plus rapide. Le sujet ici étant Android, la manière précise de procéder peut différer d’un modèle à un autre, d’une version à une autre, mais toutes les fonctionnalités évoquées existent nativement.

Éteignez et rallumez

C’est peut-être un conseil très cliché, mais il est en premier sur cette liste pour une raison. Un grand nombre de problèmes d’Android (et dans la tech en général) peuvent être réparés avec un simple redémarrage. Si votre téléphone est lent depuis un certain temps, essayez de le redémarrer.

Prenez une approche minimaliste

Plutôt que d’utiliser des apps pour le moindre service que vous voulez essayer, vous pouvez rester minimaliste. Par exemple, l’app Instagram est conçue pour vous garder sur la plateforme et vous faire regarder un maximum de publicités. Il en va de même pour TikTok, Facebook, Twitter et autre. Si vous supprimez ces apps et que vous utilisez leurs sites via votre navigateur préféré, vous constaterez que la batterie fond bien moins rapidement.

Une autre option est d’utiliser les versions “Lite” des apps populaires. Ce sont des versions allégées pensées et conçues pour les smartphones d’entrée de gamme. Allez dans Google Play et cherchez Camera Go ou Facebook Lite. Ces apps consomment moins de ressources et demanderont donc moins à votre téléphone.

Vérifiez les mises à jour logicielles

Nous recommandons le plus souvent de toujours garder Android à jour, mais si vous voulez préserver les performances, il peut y avoir un compromis à faire. S’il y a une mise à jour de sécurité, vous devriez l’installer, c’est évident. Pour les mises à jour fonctionnelles, par contre, c’est plus délicat. Si celles-ci introduisent des modifications majeures, une recherche sur le web devrait vous donner le ressenti global. Si votre smartphone se fait vieillissant, une mise à jour logicielle peu ou mal optimisée peut gripper votre appareil.

Il arrive très souvent que les fabricants publient des correctifs juste après une grosse mise à jour logicielle. Il vaut souvent mieux attendre quelque temps avant d’installer une telle version majeure.

Supprimez les apps que vous n’utilisez plus

Nous téléchargeons tous trop d’applications, apps que nous oublions très rapidement. Si votre smartphone est plein d’apps inutilisées, supprimez-les pour libérer votre appareil.

Nombre d’entre elles fonctionnent par ailleurs en arrière-plan et utilisent les capteurs et ressources de votre appareil, même si vous ne les utilisez pas activement, ce qui fait fondre la batterie et ralentit tout l’appareil. Pour supprimer rapidement ces apps, allez dans Paramètre > Stockage > Autres apps et supprimez les apps inutilisées. Cette option peut apparaître ailleurs selon les téléphones.

Supprimez le bazar pour libérer de l’espace

Une bonne de gestion de fichiers est un must-have pour savoir ce qui prend de la place sur votre smartphone. L’application Files Go de Google cible les smartphones Android lents et vieillissants, mais vous pouvez l’utiliser sur n’importe quel appareil pour libérer de l’espace facilement et rapidement. Il y a de nombreuses de procéder, mais Files Go est très efficace, et ce, quel que soit l’appareil.

Vous pouvez aussi vérifier les paramètres de vos apps de messagerie favorites pour voir si vous accumulez trop de fichiers. Des apps comme WhatsApp permettent de désactiver le téléchargement automatique des media, pour éviter d’avoir tous les fichiers que vous ouvrez dans votre galerie photos.

Transférez vos photos dans le cloud

Si vous ne stockez vos photos que sur votre smartphone, le moindre incident et vous perdrez de précieux souvenirs. Gardez une copie de vos photos sur le cloud, via une app comme Google Photos ou OneDrive, pour les avoir en sécurité, mais aussi pour libérer de l’espace sur votre appareil et lui permettre de souffler.

Redémarrez de zéro

Si rien de tout cela n’aide, sauvegardez toutes vos données et redémarrez de zéro. Il y a deux manières de procéder. Le plus simple et le plus sûr est de réinitialiser l’appareil, ce qui vient tout effacer et restaurer l’appareil dans sa configuration d’usine. Vous ne perdrez rien si vous avez réalisé une sauvegarde en bonne et due forme, mais une version toute neuve d’Android fera le plus grand bien.

Si vous vous sentez plus aventurier, vous pouvez tenter d’installer une ROM custom sur votre téléphone. La procédure n’est pas simple, vous risquez d’annuler la garantie de l’appareil et même de rendre ce dernier totalement inutilisable. À ne pas faire si c’est votre smartphone principal.

Cependant, ceci a de nombreux avantages si vous choisissez la bonne ROM pour votre appareil. Par exemple, Pixel Experience est une ROM visant à offrir l’expérience des Google Pixel sur d’autres smartphones Android. De la même manière, Paranoid Android est une version d’Android centrée sur le respect de la vie privée.

Les ROM custom permettent de supprimer le tracking invasif de Google, de tester les dernières versions en date d’Android sur des appareils qui n’y ont pas droit et d’ajouter des fonctionnalités utiles qui ne pourraient, autrement, être disponibles. Si vous savez ce que vous faites, c’est un bon moyen de donner un bon coup de jeune à un vieux téléphone.