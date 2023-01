La bêta de l’application WhatsApp native pour Mac est disponible pour tous

La bêta native de WhatsApp pour macOS est ouverte à tous. Parfait pour celles et ceux qui recherchent l'optimisation système.

Selon une information de WaBetaInfo, les utilisateurs Mac qui attendent une version native de WhatsApp peuvent désormais la télécharger sans restriction. La nouvelle app est optimisée pour les machines Mac et développée avec Mac Catalyst, elle devrait donc être plus rapide et moins consommatrice d’énergie que la version Electron actuelle. Vous aurez aussi droit à une nouvelle interface avec trois panneaux permettant de naviguer facilement entre les conversations, les appels, les messages archivés et favoris, tout en gardant vos contacts et vos interactions toujours à l’œil.

Apple Catalyst a été pensé et conçu pour permettre aux développeurs de porter des apps iOS sur macOS, ou pour créer une version qui peut fonctionner sur l’une ou l’autre des plateformes Dans la mesure où la version Mac a été développée sur Catalyst, certains pouvaient espérer qu’une version très attendue pourrait aussi arriver sur iOS. En 2021, Meta déclarait qu’il allait étendre son support du multi-appareil pour WhatsApp, ce qui semblait suggérer qu’une app pour iPad pouvait arriver.

L’année dernière, WhatsApp publiait une version native pour Windows 10, version qui fonctionne sans avoir besoin de smartphone. Il semble que la situation soit identique sur Mac, l’objectif étant de proposer une solution fiable et rapide.

Cette application macOS native est disponible depuis plusieurs mois sur TestFlight, mais le nombre de testeurs était très limité. Maintenant que la bêta est ouverte, tout le monde peut la télécharger, directement depuis le site de WhatsApp.

On terminera cependant en rappelant que c’est toujours une version bêta. Autrement dit, il peut encore y avoir des bugs divers et variés. Mais si les équipes de Meta sont suffisamment confiantes pour ouvrir la bêta à tout un chacun, leur nombre devrait être assez faible.