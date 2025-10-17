Send Help : le survival horrifique signé Sam Raimi

Entre isolement, conflits de pouvoir et éclats de violence, le film Send Help du réalisateur de Sam Raimi promet une expérience à la fois terrifiante et décalée.

Tl;dr Sam Raimi signe son grand retour à l’horreur avec Send Help, treize ans après Drag Me to Hell, mêlant humour noir et tension brutale.

L’intrigue met en scène Rachel McAdams et Dylan O’Brien sur une île déserte où les rapports de force explosent dans une ambiance sanglante et satirique.

Prévu pour janvier 2026, le film suscite une forte attente chez les fans de survival et de l’univers si particulier du réalisateur de Evil Dead.

Un retour de Sam Raimi au cinéma d’horreur

Avec Send Help, le cinéaste Sam Raimi signe un retour très attendu au genre qui a forgé sa légende, treize ans après Drag Me to Hell. Le réalisateur, souvent qualifié de « fou génial » du cinéma fantastique, s’appuie cette fois sur un scénario écrit avec Damien Shannon et Mark Swift pour livrer un survival thriller à l’humour grinçant, marqué par son style inimitable.

Une île déserte, des tensions explosives

L’histoire s’ouvre sur une situation aussi absurde qu’efficace : Linda Laddle (interprétée par Rachel McAdams) se retrouve coincée sur une île déserte en compagnie de son jeune supérieur, Bradley Preston (Dylan O’Brien). Les rôles s’inversent brutalement lorsque Linda, mieux préparée à la survie que son patron blessé, prend l’ascendant sur ce dernier. Dans la plus pure tradition de Sam Raimi, les choses dérapent vite, entre éclats de violence et rires nerveux, et le sang finit par couler – un clin d’œil appuyé à ses premiers succès comme The Evil Dead.

Pour mieux saisir la singularité de ce projet, il suffit d’imaginer un mélange entre Misery pour l’affrontement psychologique, Cast Away pour l’isolement extrême et Triangle of Sadness pour la satire sociale, le tout saupoudré de l’humour noir caractéristique du réalisateur.

De Marvel à la survie sanglante

Si le casting attire l’attention, c’est surtout grâce au rôle offert à Rachel McAdams, bien loin de ses apparitions dans l’univers Marvel où elle incarnait Christine Palmer. Après avoir retrouvé Sam Raimi sur Doctor Strange in the Multiverse of Madness, l’actrice occupe ici une place centrale et complexe, campant une héroïne épuisée par son environnement professionnel et prête à exploser. Dès la bande-annonce, son énergie électrique transparaît, qu’elle hurle seule dans sa voiture ou qu’elle brandisse un couteau face à son employeur.

Une attente fébrile jusqu’en 2026

Précisons enfin que Send Help débarquera en salles le 30 janvier 2026, attisant déjà la curiosité des amateurs de survival et des fans de Sam Raimi. Après des années passées dans la production et quelques incursions remarquées – notamment sur la série Ash Vs. Evil Dead –, le cinéaste semble prêt à renouer avec ce qui a fait sa réputation : un équilibre subtil entre angoisse, ironie mordante et créativité visuelle.