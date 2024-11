Selon un nouveau rapport, Amazon fait son possible pour faire d’Alexa un géant de l’IA

Amazon cherche à transformer Alexa en une puissance d'intelligence artificielle - un nouveau rapport révèle sa lutte acharnée pour rester compétitif.

Tl;dr L’IA devient de plus en plus intégrée grâce à des géants comme Apple et Google.

Amazon peine à développer le cerveau IA d’Alexa.

Les concurrents surpassent Amazon en matière de chatbot et de maison intelligente.

La montée en puissance de l’IA

Alors que nous sortons de ce que l’on pourrait appeler l’été de l’IA, il est indéniable que cette technologie omniprésente et incontournable est là pour rester. Les géants tels que Apple et Google ont mis en avant leurs propres modèles d’IA, tandis que des entreprises spécialement dédiées à l’IA comme OpenAI et Perplexity se développent et s’intègrent de plus en plus dans d’autres systèmes.

Les difficultés d’Amazon avec Alexa

Cependant, un acteur majeur de l’IA peine à suivre le rythme : il s’agit d’Amazon Alexa. Un nouveau rapport payant de Bloomberg a révélé cette semaine qu’Amazon rencontre toujours des difficultés pour faire fonctionner un « cerveau IA » pour Alexa. Si vous avez suivi les tentatives de plus en plus désespérées d’Amazon pour améliorer Alexa, les révélations de Bloomberg ne vous surprendront pas.

En début d’été, Fortune a publié une analyse similaire suggérant qu’Amazon est loin de parvenir à lancer Alexa 2.0. Pendant ce temps, Google annonçait d’énormes améliorations de son assistant Gemini AI, et Apple se préparait à révéler Siri 2.0. OpenAI et Apple Intelligence venaient d’annoncer le GPT-4o.

Les concurrents prennent de l’avance

Depuis lors, l’IA n’a fait que se développer et évoluer. OpenAI vient de lancer ChatGPT Search, destiné à rivaliser avec Google Search, et Apple commence à déployer de nouvelles fonctionnalités d’Apple Intelligence, dont l’intégration de ChatGPT avec Siri. Pendant ce temps, Google devrait annoncer Gemini 2.0 en décembre.

Selon le rapport de Bloomberg, Alexa a été construit sur un système basé sur des règles qui produisait des réponses formulaires, ce qui n’est pas l’assistant conversationnel qu’Amazon semble vouloir finalement. Malheureusement, ces réponses ont fait qu’Alexa ne pouvait répondre à des questions improvisées ou même trouver les scores de matchs qui venaient de se terminer.

Un avenir incertain pour Alexa

Finalement, toutes ces tentatives pour améliorer Alexa en tant que chatbot ont rendu l’assistant vocal moins performant pour gérer les demandes de maison intelligente. Il était prévu qu’Amazon aurait quelque chose à expédier en 2024, mais cette échéance a été repoussée à octobre 2024, puis à un point vague dans le futur en 2025.

En attendant, les concurrents dépassent Amazon à la fois dans le domaine des chatbots et des maisons intelligentes alimentées par l’IA. Comme cela semblait être le cas en juin et maintenant, Alexa prend du retard et il n’est pas clair qu’Amazon sache comment ou ce qu’ils veulent que l’assistant vocal original soit capable de faire.