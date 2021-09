Segway se lance dans le robot tondeuse à gazon

Segway se lance sur le marché du robot tondeuse. Voici le Navimow, un appareil haut de gamme très intéressant sur le papier.

Nombre d’entre vous connaissent Segway comme étant l’entreprise qui a tenté de révolutionner le concept de mobilité personnelle. Malheureusement, ses appareils existent aujourd’hui davantage dans les films que dans la vraie vie. Une situation qui a logiquement poussé l’entreprise à se tourner vers d’autres catégories de produits. L’une d’entre elles est le robot-tondeuse à gazon. Voici Navimow.

Segway se lance sur le marché du robot tondeuse

Il faut bien reconnaître que les robots-tondeuses à gazon sont plutôt cool et futuristes, bien plus en tous les cas que nombre de tondeuses traditionnelles. Et plus encore que certains des robots tondeuses qui existent aujourd’hui sur le marché. Ce robot Navimow utilise le GPS. Ainsi, au lieu de devoir le configurer pour définir la zone à tondre, le GPS et ses capteurs embarqués lui permettent d’agir en toute autonomie.

Voici le Navimow, un appareil résolument haut de gamme

L’application mobile dédiée vient par ailleurs aider l’utilisateur à définir des zones de son jardin qu’il ne souhaite pas tondre et, selon Segway, le Navimow est suffisamment intelligent pour déterminer son plan de tonte pour ne pas avoir à passer sur une zone déjà tondue. Le robot tondeuse Navimow peut couper l’herbe entre 3 et 6 cm, gérer des terrains d’une pente maximale de 45° et il est certifié IPX6. Autrement dit, même si le sol est mouillé, il ne craint rien.

Le robot tondeuse Navimow est aussi capable de détecter les objets et les personnes. Ainsi, dès qu’il détecte un enfant, par exemple, ou un animal, ses lames s’arrêtent de tourner pour éviter tout risque d’accident. S’il se met à pleuvoir trop fort, le capteur de pluie se déclenche, ce qui fait cesser la tonte et l’appareil retourne se mettre à l’abri sur sa station de charge.

Voilà qui, sur le papier s’annonce très intéressant. Malheureusement, le Navimow n’est pas donné puisque Segway le propose à 1 400 $. Si vous estimez qu’un tel appareil peut être utile dans votre jardin, n’hésitez pas. Tous les détails sur le site de la marque.