Sefton Hill et Jamie Walker vont quitter Rocksteady Studios

Les cofondateurs et directeurs de Rocksteady Studios se préparent à entamer une nouvelle aventure dans l'industrie vidéoludique.

A partir de la fin de l’année, Rocksteady Studios, filiale de Warner Bros Games, ne sera plus dirigé par Sefton Hill et Jamie Walker :

Notre décision de quitter Rocksteady Studios a été pour le moins émotionnelle ! Depuis le jour où nous avons fondé la société en 2004 jusqu’à aujourd’hui, elle est devenue notre vie et notre âme. Elle nous a donné l’occasion de faire ce que nous aimons le plus, à savoir créer de grands jeux avec des personnes exceptionnellement talentueuses. Nous sommes très fiers de l’équipe ici présente et des jeux que nous avons réalisés ensemble, de notre première création, Urban Chaos, à la célèbre série Arkham, en passant par l’épique Suicide Squad. Mais il y a quelque chose de spécial au sein de Rocksteady Studios qui va au-delà des jeux que nous créons, et tous ceux qui travaillent ici le ressentent. Ce sont les moments incroyables que nous avons partagés au fil des ans, les amitiés nouées et l’attention que cette équipe porte aux autres qui ont rendu ce voyage inoubliable si spécial. Nous pensons que les gens portent leur t-shirt estampillé Rocksteady Studios avec fierté en raison de la façon dont nous nous traitons les uns les autres et de ce que nous ressentons en étant ici. Nous voulons remercier l’équipe pour son travail acharné et tout ce qu’elle apporte pour faire de ce lieu un endroit si agréable à vivre.

A message from Jamie & Sefton “We wanted you, the Rocksteady fans, to hear it first; we have decided to leave Rocksteady… From the day we founded the company all the way to today, Rocksteady has been our life & soul.”https://t.co/3ZRs1NMom2 pic.twitter.com/98I6YOgZrY — Rocksteady Studios (@RocksteadyGames) October 26, 2022

L’ère du changement chez Rocksteady Studios

Après les départs de Sefton Hill et Jamie Walker, Nathan Burlow, directeur de la production et membre fondateur de Rocksteady Studios, prendra le rôle de directeur du studio, et Darius Sadeghian celui de directeur des produits :

Certains des moments dont nous sommes le plus fiers ont été vécus grâce à l’énergie et au talent de cette équipe comme la chance de travailler avec Warner Bros et DC sur Batman, les merveilleux jeux Arkham qui ont dépassé tout ce que nous aurions pu imaginer, la chance de travailler avec certains des héros de notre enfance, de redonner à l’industrie que nous aimons tant en aidant les créateurs de jeux en herbe, et enfin, de bâtir une culture ici où les gens peuvent simplement être eux-mêmes et créer ensemble de grands jeux. Leur enthousiasme et leur soutien pour ce que nous faisons est le carburant qui nous motive à donner le meilleur de nous-mêmes. Ils forment l’équipe étendue de Rocksteady Studios et nous leur adressons un grand merci pour nous avoir donné de l’énergie au cours des 18 dernières années ! Maintenant que Suicide Squad est entre de bonnes mains et que l’équipe est plus forte que jamais, il est temps de passer les rênes et de commencer une nouvelle aventure ensemble dans l’industrie vidéoludique. Nathan Burlow et Darius Sadeghian ont prouvé leur passion et leurs compétences chez Rocksteady Studios pendant de nombreuses années. Ce sont des vétérans et nous savons que leur engagement envers la société, leur talent et leur énergie permettront à l’équipe d’atteindre des sommets encore plus élevés. Nous ne pourrions pas être plus heureux qu’ils mènent l’avenir ici et nous leur souhaitons le meilleur.

L’avenir de Rocksteady Studios

David Haddad, président de Rocksteady Studios, commente les départs de Sefton Hill et Jamie Walker :