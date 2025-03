« Security Checkup », la nouvelle arme de TikTok contre le piratage

TikTok met à disposition de ses utilisateurs un service pour contrôler leurs connexions et renforcer la confidentialité de leur compte.

Tl;dr TikTok lance Security Checkup, un outil simple pour vérifier et renforcer la sécurité des comptes.

Les utilisateurs sont guidés pour activer des protections comme l’authentification à deux facteurs et la vérification des appareils connectés.

TikTok surveille aussi les comportements suspects et alerte les utilisateurs en cas d’activité inhabituelle.

Un outil pour vérifier et améliorer la sécurité de son compte

TikTok a annoncé le lancement de son nouvel outil baptisé Security Checkup. Ce service permet aux utilisateurs de passer en revue et de mettre à jour leurs paramètres de sécurité depuis un seul et même écran. Inspirée de fonctionnalités similaires proposées par Instagram et Google, cette initiative vise à simplifier la gestion de la sécurité sur la plateforme. Les utilisateurs peuvent y accéder via leur profil, en allant dans “Paramètres et confidentialité”, puis en sélectionnant “Sécurité et autorisations”. L’objectif est de rendre ces vérifications accessibles à tous, même à ceux qui ne sont pas familiers avec les réglages avancés.

Une procédure pas à pas pour renforcer la protection

L’outil Security Checkup propose une démarche guidée, étape par étape, afin d’accompagner les utilisateurs dans l’activation des principales options de sécurité. TikTok encourage vivement à activer l’authentification à deux facteurs, ajoutant une couche supplémentaire de protection lorsqu’un compte est consulté depuis un nouvel appareil. L’application recommande également de lier un numéro de téléphone et une adresse email, pour garantir un moyen de récupération en cas de perte d’accès au compte. Cette fonctionnalité a pour but de sensibiliser les utilisateurs à l’importance de sécuriser leurs informations personnelles.

Un compte sécurisé passe par un suivi régulier des appareils connectés

Parmi les recommandations de TikTok, on retrouve l’importance de vérifier régulièrement quels appareils sont connectés à son compte. Si un appareil inconnu apparaît, il est conseillé de le déconnecter immédiatement. L’application chinoise incite aussi à utiliser des méthodes d’authentification biométriques, comme Face ID ou le déverrouillage par empreinte digitale, pour un accès rapide et sécurisé. TikTok affirme qu’il surveille de manière proactive les comportements inhabituels et alerte les utilisateurs directement dans les paramètres de sécurité si une activité suspecte est détectée.

Une réponse aux inquiétudes autour de la sécurité sur TikTok

Le lancement de cette nouvelle fonctionnalité intervient dans un contexte de méfiance accrue, notamment aux États-Unis, où TikTok a fait face à des menaces d’interdiction. Malgré ces incertitudes, l’application continue de développer de nouvelles options pour rassurer ses utilisateurs. En plus du Security Checkup, TikTok a récemment introduit des fonctionnalités de sécurité supplémentaires pour les adolescents, ainsi qu’une expérience de bureau repensée pour rivaliser avec YouTube. Avec ces initiatives, TikTok cherche à renforcer la confiance des utilisateurs et à montrer son engagement pour la protection des données personnelles.