Bientôt un bouton « dislike » sur Instagram ?

Instagram cherche à améliorer la qualité des échanges sur sa plateforme en testant un bouton permettant de désapprouver certains commentaires.

Tl;dr Instagram teste un bouton « dislike » pour signaler discrètement les commentaires inappropriés.

Les « dislikes » resteront privés et pourraient influencer le classement des commentaires.

Meta s’inspire de Reddit pour améliorer la modération et assainir les discussions.

Un test en cours sur les publications et Reels

Certains utilisateurs ont remarqué l’apparition d’un bouton permettant de « disliker » un commentaire sur Instagram. La filiale de Meta a confirmé qu’il s’agit d’un test visant à offrir aux utilisateurs un moyen de signaler qu’un commentaire est inapproprié ou non pertinent. Cette fonctionnalité est disponible sur les publications du fil d’actualité ainsi que sur les Reels. Pour l’instant, seuls quelques utilisateurs y ont accès, mais le test pourrait être élargi à plus grande échelle. Instagram espère ainsi mieux comprendre l’impact de cette nouveauté sur l’engagement et la qualité des discussions.

Un système de vote privé et sans compteur visible

Adam Mosseri, responsable d’Instagram, a précisé que le nombre de « dislike » ne sera pas affiché. Personne ne saura si un commentaire a été déprécié. À terme, Instagram pourrait utiliser ces données pour ajuster l’ordre d’affichage des commentaires, en reléguant ceux qui reçoivent beaucoup de « dislikes » plus bas dans la section des commentaires. L’objectif est de limiter la visibilité des messages jugés négatifs sans instaurer une dynamique de harcèlement. Instagram souhaite ainsi encourager des échanges plus respectueux et réduire l’impact des commentaires toxiques.

Une volonté d’améliorer l’expérience des utilisateurs

Meta affirme que ce test s’inscrit dans une démarche visant à améliorer la qualité des discussions sur la plateforme. Un porte-parole de l’entreprise a expliqué que cette fonctionnalité est d’abord testée auprès d’un petit groupe d’utilisateurs. Plus tard, Instagram pourrait décider d’enterrer les commentaires jugés inappropriés pour favoriser un espace plus convivial. Cette approche s’inscrit dans une série d’initiatives visant à renforcer la modération des contenus. Le réseau social teste également d’autres outils de filtrage automatique pour protéger ses utilisateurs des interactions nuisibles.

Un modèle inspiré d’autres plateformes

Reddit utilise un système de votes similaires depuis longtemps où les commentaires sont classés en fonction du nombre de votes positifs et négatifs. Instagram s’en inspire, mais on ignore encore si Meta accordera autant d’importance aux « dislikes » que Reddit. Ce test marque néanmoins une évolution dans la modération des interactions sur le réseau social. D’autres plateformes, comme YouTube, ont également un bouton « dislike », mais sans impact direct sur la visibilité des commentaires. Reste à voir si Instagram choisira d’aller plus loin en intégrant cette fonctionnalité à ses outils de classement des discussions.