Scream 6 : le nouveau Ghostface débarque à New York

Time Square va accueillir le terrifiant Ghostface dans Scream 6 pour de nouveaux massacres violents et sanglants.

Après les derniers meurtres de Ghostface dans le cinquième film, les quatre survivants quittent Woodsboro (Californie) et commencent un nouveau chapitre. Dans Scream 6, Melissa Barrera (Sam Carpenter), Jasmin Savoy Brown (Mindy Meeks-Martin), Mason Gooding (Chad Meeks-Martin), Jenna Ortega (Tara Carpenter), Hayden Panettiere (Kirby Reed), et Courtney Cox (Gale Weathers) reprennent leurs rôles dans la franchise aux côtés de Jack Champion, Henry Czerny, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda, Tony Revolori, Josh Segarra et Samara Weaving. Neve Campbell, qui a annoncé plus tôt cette année qu’elle ne reviendrait pas dans la franchise, n’est officiellement pas de retour.

New York just got another reason to never sleep. #ScreamVI pic.twitter.com/T6GLYNJKyf — Scream (@ScreamMovies) January 5, 2023

Réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett à partir d’un scénario de James Vanderbilt et Guy Busick, Scream 6 est produit par Kevin Williamson, Gary Barber, Peter Oillataguerre, Chad Villella et Courtney Cox, avec William Sherak, James Vanderbilt et Paul Neinstein comme producteurs, avec l’aide de Paramount Pictures et Spyglass Media Group.

Un teaser pour Scream 6

Scream 6 sortira au cinéma le 8 mars prochain en France et deux jours après aux États-Unis.