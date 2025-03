Scopely rachète les jeux de Niantic

L'activité jeux vidéo de Niantic est officiellement vendue à Scopely.

Tl;dr Niantic cède sa division gaming à Scopely pour 3,5 milliards de dollars.

Les applications Campfire et Wayfarer rejoignent aussi Scopely, tandis qu’Ingress et Peridot restent chez Niantic.

Scopely, soutenu par Savvy Games Group, renforce sa position dominante sur le marché du jeu mobile.

Pokémon Go dans les mains de l’Arabie Saoudite

Niantic, le créateur de Pokémon Go, a annoncé la vente de son activité jeux vidéo à Scopely pour un montant impressionnant de 3,5 milliards de dollars. Cette acquisition inclut plusieurs titres phares, dont Pokémon Go, Monster Hunter Now et Pikmin Bloom. Scopely reprend également les équipes de développement de Niantic, avec l’intégration de deux figures clés : Kei Kawai et Ed Wu. Ce mouvement stratégique renforce considérablement le portefeuille de Scopely, déjà reconnu pour le succès de Monopoly Go. L’accord marque un tournant pour Niantic, qui choisit de recentrer ses efforts sur d’autres domaines technologiques.

Le devenir des applications et des équipes de Niantic

En plus des jeux emblématiques, Scopely hérite des applications compagnon de Niantic, Campfire et Wayfarer, qui facilitent la gestion de communautés et l’exploration géographique. En revanche, Niantic conserve la propriété d’Ingress, son premier jeu en réalité augmentée, ainsi que de Peridot, une application innovante mettant en scène des animaux de compagnie virtuels en IA et AR. Ces deux projets seront désormais pilotés par Niantic Spatial, une nouvelle entité dédiée aux technologies géospatiales et à l’intelligence artificielle, sous la direction de John Hanke, le fondateur historique de Niantic.

Une stratégie tournée vers l’IA et la réalité augmentée

Niantic justifie cette scission par une volonté d’accélérer ses développements dans les domaines de l’intelligence artificielle et de la réalité augmentée. Selon l’entreprise, l’avancée rapide de ces technologies ouvre des perspectives inédites pour les expériences immersives, tant pour les consommateurs que pour les applications professionnelles. En créant Niantic Spatial, la société ambitionne de devenir un acteur majeur de l’informatique géospatiale, tout en poursuivant la création de jeux dits « éternels », capables de traverser les générations. Ce choix stratégique illustre l’évolution naturelle d’une entreprise pionnière dans la réalité augmentée.

Scopely, un nouvel empire du jeu mobile soutenu par Savvy Games Group

En reprenant les licences à succès de Niantic, Scopely renforce sa position dans l’industrie du jeu mobile. Déjà propriétaire de Monopoly Go, un des jeux les plus rentables et controversés de ces dernières années, l’éditeur élargit son catalogue avec des franchises mondialement reconnues. Cette montée en puissance est soutenue par Savvy Games Group, une filiale du fonds public d’investissement d’Arabie saoudite qui a racheté Scopely pour 4,9 milliards de dollars en 2023. Cette acquisition stratégique place Savvy et Scopely au cœur du marché mondial du jeu mobile, un secteur en pleine expansion malgré les débats sur les pratiques de monétisation.